Caro bollette, questi elettrodomestici ti spennano senza che tu te ne accorga: staccali subito dalla presa

Gli italiani pagano molto cara l’elettricità ed è il caso di fare il punto su quanto vi costi l’accensione degli elettrodomestici.

L’Italia paga cara la propria elettricità e non gode di una buona posizione all’interno dell’Unione Europea per quanto concerne i costi.

Se si osservano i dati, le tariffe applicate qui portano l’Italia a essere al sesto posto, tra i Paesi Ue, come tariffa media per la corrente elettrica.

Se si cerca di effettuare dei calcoli includendo tasse ed oneri, il risultato per il Bel Paese è di di 0,378 euro/kWh.

Per dire, in Spagna pagano la metà (-52%) e in Francia -39%. Il paese con le tariffe migliori è l’Ungheria, che ha la tariffa più bassa in assoluto, con -69% rispetto all’Italia.

L’elettricità più cara d’Europa

Secondo «Our World in Data» il 45% dell’elettricità italiana è generata dal gas, contro il 19% della media europea. Un record molto brutto per questa nazione che dimostra una certa arretratezza.

In Spagna per esempio il 48% dell’elettricità è ricavata da fonti rinnovabili, che sono molto meno care (in Italia nel 2023 da rinnovabili solo il 35%). In Francia il 65% viene dal nucleare, già in sé meno caro, in più il nucleare al consumo per le imprese di Oltralpe è di fatto sussidiato: il governo di Parigi ha imposto un prezzo dell’energia da centrali atomiche così basso da far fallire una delle compagnie elettriche.

Costi esorbitanti ogni volta che accendete un elettrodomestico

Un costo alto che non impedisce di usare e molto gli elettrodomestici che si hanno in casa, perché non si può fare a meno del loro ausilio. Si può fare una comparazione tra i vari paesi e i costi. Ad esempio, in un anno, si calcola che vengano fatte 220 lavatrici di media, In Italia, si spendono 111 euro di corrente, contro i soli 68 francesi e 53 spagnoli. Del frigorifero, ovviamente, non si può fare a meno e tutto questo ci viene a costare una cifra che si aggira intorno ai 193 euro ogni anno. Così come la lavastoviglie che, se usata un giorno sì e uno no, comporterebbe un costo annuale, agli italiani, di 92 euro, contro i 28 euro in Ungheria.

Persino un phon che, da solo, per 5 minuti al giorno, ci costa 23 euro. Una vera salassata. Riassumendo, l’elettricità agli italiani costa veramente molto, Di media, una famiglia italiana spende 1.021 euro annuali (per 2.700 kWh di consumo). In Spagna, a parità di utilizzo, spendereste solo 492 euro e, in Ungheria, 313 euro.