Panni caldi e senza una piega, il ferro da stiro non serve più: non dovrai più perdere tempo ed energie

Quanto è noioso stirare da uno a dieci? Mille. Ecco perché è importante evitarlo con semplici suggerimenti da seguire.

Quanti di voi ultimamente sono seguaci del mood ” io non stiro, perché stendo bene”? Sicuramente moltissimi.

Purtroppo con i tempi stretti della vita quotidiana, avere il tempo che le nonne dedicavano allo stirare è molto difficile. Una volta si stirava anche il non necessario, come le calze o la biancheria intima.

Oggi, se proprio vi sentite in forma e con la voglia, è già un discreto traguardo se si riesce a stirare una camicia, ma senza appretto e quel tanto che basta per darle un aspetto ordinato.

Non disperate, è un problema di tutti e con qualche piccolo trucco si possono comunque avere i panni senza pieghe e perfettamente indossabili.

Abbandonare il ferro da stiro per sempre

La prima cosa da fare, se non si ha la possibilità di stirare il bucato è partire dalla fonte, ossia dalla lavatrice. Infatti è questo elettrodomestico che causa le famigerate pieghe sul vostro bucato.

Se si vuole evitare l’eccessiva formazione di pieghe, una soluzione preventiva può essere quella di moderare l’utilizzo della centrifuga. Impostarla sui 600 giri al posto degli 800 o 1000 più comunemente utilizzati, impedirà che i capi vengano trattati troppo, aiutando così a ridurre la formazione di imperfezioni sui tessuti.

Il bucato può essere perfetto anche senza stirare

Uno dei sistemi più semplici e veloci per stirare senza ferro da stiro è sfruttare il vapore della doccia. Appendere un indumento nel bagno su una gruccia, vicino alla doccia, e far scorrere l’acqua calda per alcuni minuti, permetterà al vapore di distendere le fibre del tessuto. Questa tecnica funziona particolarmente bene con indumenti leggeri, in cotone o seta. Per i pigri in assoluto la salvezza è sicuramente il phon. Infatti è un’altra ottima soluzione per stirare le pieghe degli abiti in casi di estrema necessità. Sfruttando il calore dell’elettrodomestico quando il capo è ancora umido, si potrà distendere il tessuto in maniera efficace. È importante non avvicinare troppo l’apparecchio per evitare di danneggiare i tessuti più delicati. Il plus del phon è che può essere usato anche se indossate già i vostri capi, perché distende le pieghe e rimangono caldi.

Se possedete un’asciugatrice, un trucco efficace è inserire alcuni cubetti di ghiaccio insieme agli abiti. Il calore dell’asciugatrice scioglierà il ghiaccio, producendo vapore, che contribuirà a distendere le pieghe.