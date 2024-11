Oroscopo di fine novembre, le sorprese non finiscono mai: per questi segni zodiacali comincia una nuova vita

Il mese di Novembre sta per terminare. Scoprite cosa dicono gli astri, qualcuno sarà fortunatissimo e potrà avere delle giornate fantastiche.

L’undicesimo mese del 2024 prevede importanti trasformazioni e chiusure, grazie all’uscita definitiva di Plutone dal Capricorno. Questo transito segna la conclusione di un lungo ciclo decennale che ha portato cambiamenti radicali per molti, specialmente per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno).

I nodi si sciolgono e le questioni rimaste in sospeso trovano finalmente una direzione chiara. Basta dubbi e incertezze grazie alla benevolenza di Plutone.

Mercurio e Venere favoriscono connessioni e chiarimenti, ma anche nuove opportunità amorose, è il momento per cercare di dialogare con il proprio cuore per poterlo aprire al mondo. Marte ritrova energia e determinazione: bisogna, però, non perdere l’equilibrio emotivo.

Giove offre un supporto alla crescita personale e professionale, ma solo a patto di non lasciare che l’impazienza guidi le azioni.

Quanti beneficeranno di Plutone?

Sono due i segni zodiacali che saranno colpiti da un’ondata di fortuna e abbondanza quando Plutone passerà dal Capricorno all’Acquario.

Questo transito planetario potrebbe sembrare intenso, ma riguarda la trasformazione e la scoperta di ciò che si nasconde sotto la superficie. E’ il momento di ritrovare il contatto con il reale per due segni. Plutone in Acquario porterà probabilmente abbondanza ai prescelti.

I segni coinvolti da Plutone in questa fine di Novembre

I nati sotto il segno del Leone sono coinvolti in questa transizione. Plutone in Acquario per il segno di fuoco segnala un cambiamento importante nelle relazioni. Ciò include connessioni con il pubblico, clienti e reti, specialmente per coloro che gestiscono un’azienda. Plutone, noto per il suo potere trasformativo, incoraggerà un esame approfondito di legami e connessioni. Per il Leone, questo segna l’inizio di un viaggio di ricerca dell’anima che promette una crescita profonda, anche se si svolgerà gradualmente. Ma il Leone non è l’unico segno che sta sperimentando cambiamenti così potenti.

Per il Capricorno questo cambiamento attiva la seconda casa , concentrazione sui beni materiali, sull’autostima e sulle finanze. Il modo in cui accadrà dipende dal background. Con l’energia di Plutone, questo segno di Terra ha il potenziale per fare soldi in modo significativo. Tuttavia, alcuni Capricorno potrebbero aver bisogno di immergersi nel lavoro, considerare cambiamenti di carriera e prendere sul serio la gestione delle proprie finanze. Siate cauti con le spese: rispettate un budget ed evitate di spendere troppo. Meglio concentrarsi sul risparmio oculato ed esplorare modi per far crescere la ricchezza. Il successo dipenderà dalle scelte che farete.