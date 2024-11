Riscaldamento, con questa mossa è più efficiente del 100%: ti bastano 2 minuti e risparmi 300 euro

Se volete risparmiare 300 euro sulla bolletta del gas non dovete ristrutturare l’impianto, ma seguire qualche piccolo consiglio.

Avere una casa calda e accogliente durante il freddo inverno è un sogno per molti. Non tutti riescono a sfruttare al meglio il potenziale del proprio impianto.

Il risultato è che i termostati vengono alzati e comunque non si riesce mai ad avere la temperatura desiderata all’interno della propria abitazione.

Questo però non dipende dalla scarsità della vostra caldaia, ma da qualcosa che non sta funzionando nel vostro modo si sfruttare la capacità di riscaldamento che c’è nei vostri locali.

Non dovete pensare di dover ristrutturare, ma dovete solo essere più accorti e adottare qualche piccola strategia per poter avere una casa perfettamente riscaldata e confortevole.

State sbagliando a riscaldare casa

La maggior parte del consumo energetico domestico durante l’inverno è legata al riscaldamento. Se in questo momento siete seduti in casa con due maglioni probabilmente qualcosa non funziona.

Quando il calore prodotto dai termosifoni non riesce a circolare liberamente, l’efficienza dell’intero sistema ne risente. Questo si traduce in bollette più alte e in un uso più intensivo del riscaldamento, che potrebbe anche accelerare l’usura degli impianti.

Se volete risparmiare sui costi del gas leggete qui

La prima cosa che dovete controllare nelle vostre stanze è la disposizione dei mobili. Se i divani o altri oggetti di grandi dimensioni, vengono posizionati troppo vicino ai termosifoni, ostacolano la corretta circolazione del calore. Questo rallenta il processo di riscaldamento degli ambienti, costringendo il sistema a lavorare di più e a consumare più energia. Per questo la soluzione è spostare semplicemente i mobili anche solo di poco per permettere al calore di diffondersi meglio in tutta la stanza, evitando dispersioni e migliorando il comfort abitativo.

Oltre a riposizionare i mobili, esistono altri piccoli trucchi che possono migliorare l’efficienza energetica. Chiudere le porte interne, ad esempio serve per mantenere il calore nelle stanze più frequentate. Dovete anche isolare finestre e porte, perché se avete buone guarnizioni o tendaggi termici, riuscirete a ridurre le dispersioni di calore.

Usate un termostato programmabile, così avrete la possibilità di regolare la temperatura in base alle esigenze quotidiane, evitando di riscaldare inutilmente quando non si è in casa e di mantenere comunque una temperatura accettabile che non implichi improvvisi rialzi del termostato appena rientrate. Cercate di fare in modo che la casa anche di notte abbia sempre una temperatura di 18 gradi, così si riscalderà più in fretta ad impianto acceso.