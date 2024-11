Lavastoviglie, con questo trucco avrai piatti e bicchieri lucenti come non mai: ti bastano 10 secondi

Hai sempre usato la lavastoviglie nella maniera più scorretta in assoluto: senza questo segreto della nonna, continui a usarla a vuoto.

Da anni, ormai, avere ospiti a casa per cena non è più un problema. Il merito infatti non va al marito o alla moglie di turno bensì ad un elettrodomestico diventato ormai irrinunciabile: la lavastoviglie.

Quando si ha davvero poco tempo e si ha la necessità di dover lavare piatti e bicchieri, nella maniera più semplice e veloce, possono essere inseriti nell’apposito carrellino, azionare il programma e il gioco è fatto.

Ovviamente, ancor prima di usare la lavastoviglie sarebbe necessario e opportuno leggere attentamente il libretto delle istruzioni. Negli ultimi tempi, infatti, nonostante il mercato economico, ne sono nate di più semplici e tecnologiche. Esse sono comunque delicate e vanno sempre attivate con cura.

Per tale ragione, sul web, è diventato veramente semplice poter trovare anche dei video tutorial in cui viene spiegato ogni passaggio di utilizzo della lavastoviglie. Non solo passaggi salienti ma anche trucchi estremamente utili come questi riportati di seguito.

Lavastoviglie, tutto quello che non sapevamo

In pochi sono i consumatori che sanno davvero come utilizzarla al meglio e soprattutto come evitare il salasso in bolletta. In realtà, ciò dipende molto anche da eventuali tariffe monorarie o diversi costi aggiuntivi in determinati momenti della giornata, da contratto.

Una cosa è certa: che si tratti di giorno o di sera, essa deve essere messa in azione. Con famiglie sempre più impegnate, si sente la necessità di adoperare anche segreti e trucchi per far sì che essa renda al meglio. Ecco un trucco che ha lasciato di stucco tutti anche quelli più scettici.

I trucchi per asciugare piatti e bicchieri nella lavastoviglie, per fortuna che c’è la nonna

Va bene poter lavare in modo veloce, sicuro ed economico piatti e bicchieri ma sono davvero pochi quelli che sanno come occuparsi dell’asciugatura veloce di tutto quello che è all’interno del comparto.

A svelare il trucco ci ha pensato Nonna Babs, alias di Barbara Costello, che su TikTok elargisce consigli domestici sul suo profilo brunchwithbabs. Proprio su questa pagina ha svelato che inserendo un canovaccio di spugna al termine della pulizia, lo si lascia per circa 5 minuti nello sportello e si ottiene questo risultato: tutto è perfettamente asciutto. Ora resta solo una cosa da fare, provare subito e consigliarlo anche alle amiche più esperte.