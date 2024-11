Pensione dicembre, quest’anno i regali di Natale sono inclusi nell’assegno: bonus in arrivo tra pochi giorni

Dicembre porterà con sé non solo il Natale ma anche una bella sorpresa per i pensionati italiani. Buon Natale.

Dicembre è foriero di buone notizie per i pensionati con pensioni basse. Infatti queste persone riceveranno un importante bonus che si aggiungerà alla consueta tredicesima.

Quindi sarà un inverno all’insegna del welfare statale per le persone anziane bisognose. Un momento di tregua dopo un anno economico duro, ancora preda della crisi economica esponenziale che preoccupa molto gli economisti.

Le persone anziane devono poter contare su un sostegno statale solido ed è necessario che siate costantemente aggiornati sui provvedimenti che vengono stabiliti dal governo per aiutarvi.

Leggete attentamente per capire in cosa consiste e come funziona il bonus, chi ha diritto a riceverlo e quando verrà pagato.

Pensione di Dicembre

Un punto importante da chiarire è che questo bonus verrà distribuito insieme alla tredicesima mensilità. Non è una sostituzione o un’opzione alternativa.

Quindi un dato di fatto incontrovertibile è che alcuni pensionati riceveranno anche un bonus di 154,94 euro. Ovviamente sarà elargito con la tredicesima.

Cose che dovete assolutamente sapere sul Bonus di Dicembre

Questo bonus è destinato ai pensionati i quali percepiscono trattamenti pensionistici con importi bassi, che non superano determinate soglie di reddito. L’importo di 154,94 euro verrà erogato in modo automatico, senza bisogno di presentare alcuna domanda. La data di pagamento per il 2024 è fissata al 2 dicembre, sia per chi riceve la pensione tramite le banche, sia per chi si affida a Poste Italiane.

Ovviamente per ottenerlo, è necessario essere titolari di un trattamento pensionistico. Sia che siano pensioni a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative. Sono prese in considerazione anche le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previsti dal decreto legislativo n. 509/1994.

Non tutti i pensionati riceveranno il bonus. Sono esclusi i pensionati che ricevono pensioni di vecchiaia in regime di cumulo (categoria 170) e che sono in fase di formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Lo stesso accadrà a chi riceve prestazioni come l’invalidità civile (INVCIV), l’Ape Sociale (APESOCIAL) o altre prestazioni non qualificate come pensioni. Niente bonus per i titolari di pensioni supplementari o di quelle detassate per la convenzione sulla doppia imposizione internazionale (GP3CDTI), o quelle con sostituzione Stato o rivalsa da Enti locali.

Legalmente nemmeno i pensionati con importo mensile pari a zero possono avere il bonus.