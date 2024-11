Matrimonio, quando ti sposi occhio al conto corrente: se non c’è questa cifra rischi di bruciare tuti i risparmi

Le nozze di questi tempi sono un lusso sotto tutti i punti di vista: ora ancor di più. Le ultime novità sono incredibili, costi assurdi per tutti.

I giovani d’oggi preferiscono la convivenza al matrimonio. Questa non è una semplice frase di circostanza. Secondo alcuni dati statistici, sono davvero in tanti a voler vivere il rapporto senza troppi vincoli.

Di per sé, la convivenza, è un modo molto più sobrio di viversi all’interno di una coppia. C’è chi giudica puntando il dito contro queste persone in quanto tacciate di poco tatto e sensibilità e chi invece ne apprezza la libertà e il coraggio.

Dinanzi a tante persone che preferiscono questa modalità di vivere la relazione, c’è anche chi opta per il matrimonio seguendo anche un insieme di valori ricevuti dall’educazione familiare e a volte anche per altre motivazioni non sempre palesate.

Ovviamente, in modo semplice, è anche lecito pensare che chi sceglie il matrimonio lo fa anche per un credo religioso che sancisce l’unione tra due persone ma una domanda sorge spontanea: quanto costa organizzare un ricevimento?

Organizzare un matrimonio in Italia: mission quasi impossible

Da Nord a Sud, il matrimonio viene organizzato in strutture ricettive estremamente importanti e di lusso, in alcuni casi. Pertanto, già da questo, ben si comprende come bisogna mettere mani alla tasca e non badare alle spese.

In modo particolare, al meridione, sono molto famosi anche i matrimoni che vengono celebrati in un programma televisivo, ormai cult, Il Castello delle Cerimonie. Sono davvero tanti i telespettatori che si domandano quanti soldi ci vogliono per organizzare lì le nozze.

Matrimonio 2025, ora per convolare a nozze servono tutti questi soldi ma con una penalità

In modo particolare c’è un dettaglio che a prescindere dalle location, le coppie stentano a sposarsi anche perché le ultime statistiche di Assoutenti parlano chiaro e lasciano poche speranze. In modo particolare si è affrontato il tema dei costi che non sono così economici come lo erano fino a qualche anno fa.

Nella sostanza, le coppie ad oggi sarebbero costrette a pagare circa 21.000 euro per organizzare il tutto, dalla cerimonia alle bomboniere. Grande escluso da questa somma così importante è il viaggio di nozze. Insomma, considerando che qualche meta esotica, le cifre arriverebbero davvero alle stelle. Ecco quindi svelato il motivo per cui il matrimonio sembra stia passando di moda.