IMU, perché pagare? In tutti questi casi ottieni l’esenzione da ogni obbligo: se sei in lista risparmi centinaia di euro

Poter non pagare l’Imu rappresenta una grande opportunità fiscale per chi desidera essere agevolato. Approfittatene.

Poter beneficiare di un’esenzione IMU su alcune proprietà potrebbe rappresentare un plus al budget di un certo rilievo.

Fortunatamente la legge ha previsto una serie di esenzioni e riduzioni IMU. Queste a seconda dei casi possono essere applicate, alcune obbligatorie per legge e altre lasciate alla discrezionalità degli enti locali.

Queste agevolazioni offrono ai contribuenti opportunità molto importanti al fine di alleggerire il carico fiscale.

Quello che serve è solamente essere in grado di comprendere quali siano le condizioni per beneficiarne e verificare le decisioni prese dal proprio Comune.

Essere Imu esente

Come anticipato, fortunatamente la normativa che riguarda l’ IMU lascia ai Comuni un certo margine di potere, per quanto concerne la pretesa tributaria.

Il legislatore ha infatti stabilito che i vari Comuni italiani abbiano la possibilità di adottare regolamenti specifici per introdurre esenzioni IMU su immobili e situazioni che rispondono a particolari esigenze o obiettivi istituzionali.

Cosa possono decidere i Comuni in autonomia sull’IMU

Le esenzioni facoltative dall’IMU richiedono che sia stata presa una decisione con un atto deliberativo da parte del Comune. Pertanto, per sapere se è possibile usufruire di una determinata agevolazione, è necessario consultare il regolamento e le delibere del proprio ente locale. In modo più immediato è possibile consultare le delibere IMU, in base all’anno d’imposta, direttamente del portale del MEF. Ad esempio, gli immobili in comodato gratuito al Comune, ad altri enti territoriali o a enti non commerciali possono essere esentati dall’IMU, purché vengano utilizzati per scopi istituzionali dall’ente che ne beneficia. Spetta ai Comuni decidere di introdurre questa agevolazione mediante regolamento, valorizzando così la collaborazione tra privati e enti pubblici o del terzo settore.

Altri che possono avere dei benefici sono gli esercizi commerciali e artigianali situati in aree soggette a chiusure prolungate al traffico a causa di lavori pubblici. In questi casi, i Comuni hanno la possibilità di introdurre esenzioni IMU o riduzioni significative per alleviare l’impatto economico sui commercianti colpiti dai disagi derivanti dai cantieri. Questa misura è particolarmente rilevante quando i lavori si protraggono per oltre sei mesi. La tutela contro il danno economico deve essere quasi doveroso per tutelare il settore commerciale. Anche le zone rurali, montane o scarsamente popolate sono spesso al centro di politiche fiscali specifiche per aiutare una zona economica fragile.