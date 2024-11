Case in vendita a prezzi stracciati, in questa città una villa ti costa quanto un monolocale: parti con l’investimento

Il mercato immobiliare è in crisi da molto tempo, ma c’è un luogo in Italia dove potete realizzare i vostri sogni a prezzi modici.

Bisogna prendere in considerazione un fatto incontrovertibile, perché non si può mentire. Nonostante le speranze il mercato immobiliare non è assolutamente ripartito come si era ipotizzato.

L’inflazione è migliorata drasticamente da quando la Federal Reserve ha avviato i suoi aggressivi rialzi dei tassi nel 2022, ma la crisi del mercato immobiliare non è scomparsa e potrebbe subire ancora andamenti sussultori che per ora è impossibile prevedere.

Le scorte di case sono ancora scarse e i tassi ipotecari, pur essendo ben al di sotto dei massimi dell’anno scorso, sono saliti nelle ultime settimane.

Secondo Mortgage News Daily, l’ultimo tasso fisso a 30 anni era al 6,68%, in aumento di 0,53 punti percentuali rispetto a un mese fa.

Perché il mercato è in crisi

La crisi del settore non accenna ad avere una vera miglioria, perché l’inizio del ciclo di riduzione dei tassi della Fed non è riuscito a innescare il calo sostenuto dei costi di finanziamento che i potenziali acquirenti di case avevano a lungo sperato.

Tuttavia, ci sono stati alcuni segnali che indicano che l’effetto caduta libera, si stia attenuando con il calo dei tassi, aumentando l’offerta sul mercato, ma questo non è sufficiente a soddisfare l’elevata domanda.

In Italia c’è un luogo dove si può comprare casa

La regione Toscana nasconde un gioiello in cui comprare casa non è utopia. Si parla di Coreglia Antelminelli, in Provincia di Lucca. È uno dei borghi toscani più belli d’Italia, acquistare casa qui potrebbe essere un investimento. Si tratta di un borgo incantevole, che sprigiona il suo fascino durante la stagione invernale quando la neve lo rende un luogo magico. I costi medi immobiliari sono realmente notevoli: in media, un metro quadro in vendita vale dai 600 euro ai 1000 euro, mentre in affitto appena 6,72 euro. Il borgo accoglie molte case tra le mura: si proteggono l’una con l’altra dal freddo e dal caldo, e godono dunque di quel bel privilegio di far apprezzare la vita tra le vie medievali.

Ovviamente bisogna capire qui quanto costano gli immobili, per avere un esempio da confrontare. Un terratetto unifamiliare nel centro di 95 metri quadri e disposto su due piani, con i dettagli in legno di castagno e le pietre come i rustici di una volta, quasi completamente arredato, è disponibile per la sbalorditiva cifra di 54.500 euro. Un affare.