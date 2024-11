Vacanze di Natale in sconto, se mostri la carta d’identità risparmi fino al 60%: meglio approfittarne subito

Le festività natalizie saranno una passeggiata di piacere: ancor di più se viaggi. Adesso la tua meta dei sogni ti costa una miseria.

Ogni anno, quando ci si appresta a festeggiare il Natale, c’è sempre qualcuno in famiglia che avanza questa idea: e se scegliessimo di viaggiare in posti caldi?

Dinanzi a queste proposte ‘indecenti’, c’è chi invece si rifiuta categoricamente di accettare un qualsiasi viaggio di tipo esotico perché il Natale e il freddo sono un binomio perfetto. Lo immaginereste Babbo Natale in costume?

Oltre alle preferenze per delle vacanze al caldo o al freddo, gran parte degli italiani, però, vorrebbe non rinunciare al modo classico di trascorrere queste splendide giornate e soprattutto con le persone giuste.

In casa, con amici e parenti, tanto cibo e giochi a volontà. Questo è il programma ideale per gran parte della popolazione che, proprio in questi momenti, riesce a ritagliarsi degli attimi da trascorrere con la famiglia al completo.

Il Natale è alle porte: ecco chi si sposta

Festeggiare il Natale, ormai, è anche un modo per trascorrere del tempo con chi si ama ma che per motivi disparati si è costretti a non vedere per molto. C’è chi, costretto per le motivazioni di lavoro o studio, ne approfitta per viaggiare e tornare nella città di origine per stare con gli affetti più cari. In questo periodo, purtroppo, sono in tanti gli italiani che hanno notato un’impennata pazzesca dei prezzi sia per treni che per aerei con destinazione Sud Italia.

Questo perché, da tempo ormai, sono diverse le persone che dal Meridione si spostano al Centro-Nord e Nord per lavoro o studio. Adesso però se si vogliono pianificare delle vacanze di Natale con tutta la famiglia, c’è uno sconto da non perdere, proseguendo nella lettura si scoprirà come averlo.

Vacanze di Natale in sconto, per questi cittadini il viaggio è quasi gratis

La notizia è stata riportata anche da wewalfare.com e riguarda un’importante fetta di italiani. Per tutti gli over 60, infatti, sono davvero diverse le agevolazioni per spostarsi con vari mezzi di trasporto. In taluni casi, infatti, il viaggio è a costo zero.

Ovviamente ancor prima di scoprire dove e come usufruire di tali scontistiche, sarebbe sempre meglio e opportuno fare semplice richiesta telefonica o via e-mail in modo da cautelarsi senza ritrovarsi dinanzi a spiacevoli sorprese o costi nascosti non visti.