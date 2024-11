Tasse, per non pagarle controlla il tuo contratto di lavoro: questa scappatoia la conoscono in pochissimi

Per fortuna ora si possono evitare pagamenti pesanti grazie a questa clausola presente nel contratto. Il tuo datore ti ha salvato dai guai.

Nel periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere sono davvero tanti gli italiani che lamentano un costo esoso delle tasse che non stentano a diminuire.

Con l’avvento del nuovo anno, ovvero il 2025, si spera vivamente che lo Stato possa promuovere ulteriori bonus, al fine di alleggerire la situazione socio-economica di tante famiglie in difficoltà.

Le modifiche apportate negli ultimi mesi non solo in merito a questi incentivi economici ma anche ad alcune soluzioni di sostegno come il Reddito di Cittadinanza, migrato in Assegno di Inclusione, hanno fatto discutere e non poco gli italiani.

Chiaramente, eliminare le tasse sarebbe quasi un’utopia, il sogno di tutti coloro che si ritrovano ad affrontare la vita con grande difficoltà e sacrificio.

Come festeggiare il Natale senza spendere un occhio della testa

Sicuramente, in questa fase dell’anno in cui ci si appresta a festeggiare il Natale, le persone hanno di sicuro fatto tantissimi sacrifici durante l’anno per racimolare dei risparmi in modo da non dimenticare di fare un regalo all’amico più caro e al parente più stretto.

C’è anche chi ne approfitta per dedicarsi ad un cenone in famiglia o con amici in qualche agriturismo o ristorante di campagna. Questo perché, al di là di quella che può essere la vita più o meno cara di un’ampia fetta di italiani, c’è sempre chi comunque vuole stringere la cinghia ed evitare che i problemi economici possano attanagliare sempre di più la situazione familiare dopo un anno di grandi sacrifici e impegni.

Il contratto di lavoro la dice lunga, con questa clausola le tasse sono nulle

Ora però sembra che ci sia la possibilità di non dover pagare alcune tasse sempre grazie e comunque al proprio contratto di lavoro. Ma in realtà, di cosa si tratta? Facciamo un passo alla volta. Stando a quanto riportato da agenziaentrate.gov.it, infatti, si parla di tutti coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 50.000€ che si ritrovano a un taglio delle detrazioni di circa 260€.

Inoltre, sembra che proprio durante il 2024 ci siano state altre detrazioni importanti ed addizionali regionali e comunali che sono andate ad adeguare sempre di più i contratti di lavoro. Ormai, già da qualche mese, in seguito alla circolare ufficiale, è stato anche cancellato definitivamente l’ACE ovvero l’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese.