Riciclo vasi rotti, da spazzatura a opere d’arte: in 10 minuti ottieni un giardino tutto nuovo | Te lo invidiano tutti

Forse si può prendere spunto dal Giappone e abbracciare una modalità di pensiero che rende tutti migliori.

Il Giappone pratica un’arte meravigliosa che insegna l’importanza di accettare le proprie ferite, di rinascere migliorati nonostante quello che può essere capitato.

Quando una ciotola, una teiera o un vaso prezioso cadono frantumandosi in mille cocci, gli occidentali li buttano. Eppure c’è un’alternativa, una pratica giapponese che fa l’esatto opposto: evidenzia le fratture, le impreziosisce e aggiunge valore all’oggetto rotto.

Si chiama kintsugi letteralmente oro (“kin”) e riunire, riparare, ricongiunzione (“tsugi”).

Quest’arte giapponese prescrive l’uso di un metallo prezioso per riunire i pezzi di un oggetto di ceramica rotto, esaltando le nuove nervature create. Ogni pezzo riparato diviene unico e irripetibile, per via della casualità con cui la ceramica si frantuma e delle irregolari, ramificate decorazioni che si formano e che vengono esaltate dal metallo.

Imparare ad essere creativi

Non occorre che usiate oro e metalli preziosi per riciclare la vostra ceramica rotta, ma con una certa dose di creatività è assolutamente possibile dare nuova vita agli oggetti.

Non sprecare, cercare un uso alternativo per un oggetto sono cose bellissime che possono non solo alimentare il vostro spirito più fantasioso, ma anche farvi risparmiare.

Idee per voi e i vostri cocci

Con un po’ di pazienza i vasi rotti si trasformeranno in complementi d’arredo per la vostra casa molto particolari e incredibilmente interessanti. Recuperate i frammenti del vaso rotto e incollateli su una superficie piana. Può essere una lastra di legno per esempio, per dare vita a un quadro da poter appendere alla parete, oppure una fioriera, o anche un tavolino. Otterrete un intrigante effetto mosaico colorato.

Potete anche usare i cocci derivanti dai vasi di terracotta o ceramica rotti per decorare un vecchio vassoio che vorreste rendere più moderno. Incollateli facendoli combaciare tra di loro e attendete che la colla si asciughi perfettamente prima di usarlo. In questo modo avrete un pezzo unico veramente speciale per rallegrare la vostra cucina. Il modo più semplice per riciclare ceramiche rotte è anche quello più basic. Infatti, potete usare i cocci dei vasi rotti per creare sentieri o vialetti per il vostro giardino. Disponeteli lungo il percorso, alternando colori e forme. Fissateli con della malta o con della sabbia, per un effetto rustico. Molto più semplice di quanto pensiate e il vialetto di ingresso sarà elegante e particolare.