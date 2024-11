Acqua, svelato il trucco per azzerare i consumi: con queste 5 mosse non avrai più paura della bolletta

Finalmente l’acqua non sarà più così costosa. Segui queste dritte e risparmierai soldi che utilizzerai per viaggi con amici e parenti.

Ormai, in prossimità delle vacanze natalizie le famiglie italiane cercano di fare quanto più possibile economia al fine di evitare che spese esose possano essere incombenti proprio in questa fase dell’anno.

Ora, in modo particolare, sarebbe anche il caso di dare alcuni consigli per far sì che non ci sia un esborso economico eccessivo. Chiaramente, addobbare la casa con albero, presepe e altre decorazioni, richiede anche l’ausilio di luce e di illuminazione tale che può portare ad un consumo maggiore dell’energia.

Ciò chiaramente in questo momento dell’anno non può essere evitato e compromesso. Quindi se da qualche parte bisogna stringere la cinghia, a questo punto sarebbe lecito farlo con quelle che sono le spese superflue della nostra quotidianità.

Cercare di approfittare degli ultimi giorni di Black Friday, sicuramente è un modo intelligente ed ingegnoso per acquistare regali da fare a destra a manca per gli amici e i parenti che in questo periodo saranno in trepidante attesa di ricevere il presente natalizio.

Bollette salate, ora anche l’acqua fa tremare

Tra le altre principali problematiche che gli italiani si pongono in questo periodo è anche il consumo dell’acqua. Infatti, quando parliamo di bollette esose non possiamo e non dobbiamo cadere nell’errore che solo l’energia elettrica e il gas siano uniche utenze a preoccupare i cittadini.

Infatti, l’acqua, come bene comune, viene visto spesso come quell’utenza outsider da non considerare come le altre. In realtà, ciò è un grave errore anche perché in alcuni comuni d’Italia tale bolletta si rivela essere spesso quella più alta da dover pagare. Ecco quindi alcuni consigli da dover mettere in atto per far sì che il prezzo non lieviti e che il costo sia proporzionato alle possibilità di una famiglia media.

5 trucchi per risparmiare sulla bolletta dell’acqua

Stando a quanto riportato da nuovenergiespa.it, ecco alcuni consigli per risparmiare in casa in maniera semplice e congeniale. In primis, chiudere i rubinetti è estremamente utile quando ci laviamo i denti o ci insaponiamo nella doccia. Altro consiglio importante è quello di usare la lavatrice e la lavastoviglie solo quando vi è un pieno carico onde evitare giri a vuoto.

Terzo consiglio fondamentale è quello di cercare di riutilizzare l’acqua di cottura anche per fare un brodo in casa facile e veloce. Anche l’acqua dei condizionatori si rivela molto utile in quanto essa è demineralizzata e quindi ottima sia per stirare ma che anche per le piante. Infine, è buona norma preferire la doccia al bagno in modo che non ci sia un consumo eccessivo di acqua.