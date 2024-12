Ecco il primo bonus PostePay: 595€ esentasse sul conto | Nessun limite ISEE per richiederlo

Potete avere dei soldi in più. Siate lungimirante e leggete come garantirvi un tesoretto importante per il vostro futuro.

Poste italiane offre molti prodotti per i suoi clienti e dovete assolutamente prendere in considerazione di avvalervi dei loro servizi per garantirvi un futuro solido da risparmiatori.

Se avete già un Libretto Smart, basta attivare il Deposito Supersmart Open per far crescere i risparmi nel tempo. Se invece non avete il Libretto Smart, potete aprirne uno comodamente online oppure in Ufficio Postale e attivare il Deposito Supersmart.

I vantaggi sono più che mai evidenti, anche se la vostra forma mentis deve cambiare e cominciare a pensare in termini di investimenti brevi.

Questo significa che le somme accantonate maturano interessi con un tasso del 2,00% annuo lordo alla scadenza di 360 giorni.

Le somme che non formano oggetto di accantonamento (Somme Libere) e gli accantonamenti disattivati in anticipo sono remunerate al Tasso Base del Libretto Smart.

I vantaggi di essere clienti delle Poste

Con i Depositi Supersmart avrete tassi di interesse vantaggiosi e la garanzia dello Stato Italiano. Le somme accantonate possono essere svincolate in qualsiasi momento, senza costi (al netto degli oneri fiscali) e remunerate al Tasso Base del Libretto Smart.

Poste Italiane offre la possibilità di confrontare le diverse tipologie di Deposito e scoprire quanto potete far crescere i risparmi nel tempo utilizzando il simulatore sul loro sito. In questo modo avrete sempre la chiarezza di cui si necessita per avere una certa tranquillità.

Attivate il Deposito più adatto alle vostre esigenze

Avere un prodotto che possa garantire un reddito fisso utile a valorizzare la liquidità sul breve termine come il conto deposito, è geniale. Inoltre data la durata di impiego del capitale decisamente corta lo si potrebbe scegliere già in partenza del tipo vincolato. Ciò darebbe modo di massimizzare il ritorno a quasi parità di altre condizioni.

Avete la possibilità di attivare il Deposito Supersmart Open su tutte le somme disponibili su Libretto Smart.In questo modo si possono accantonare importi a partire da 500 € e aumentarli per multipli di 50 €.

La gestione è molto facile, senza costi o commissioni, salvo gli oneri di natura fiscale. Vi viene data la possibilità di disattivarlo anticipatamente senza penali, con applicazione del Tasso Base previsto per il Libretto Smart. Potete monitorare online o presso l’Ufficio Postale il dettaglio dei vostri accantonamenti in essere, scaduti o disattivati. Quello che vi serve è il coraggio.