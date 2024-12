Hai fatto le corna al partner? Da oggi Vannacci ti multa | 153€ da versare allo Stato

I tradimenti costano davvero tanto e ora, le ultime novità, fanno lievitare ancor di più la questione. Da gennaio pensaci prima di tradire.

Il programma cardine dei tradimenti in Italia è sicuramente lo show di Canale 5, Temptation Island. La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, ormai diventata cult, si appresta a tornare nella prossima estate promettendo fuoco e fiamme tra le coppie.

Temptation Island, in fondo, altro non è che lo specchio della nostra società: quante coppie litigano per paura che uno o l’altro metta le corna? Perché sentire la necessità di commettere un gesto così vile alle spalle del partner?

Queste e molte altre potrebbero essere le domande da porre che, difficilmente, troverebbero risposte forse perché ammettere di essere sempre ‘tentati’ dagli istinti, sarebbe quasi come voler fare un autogol ma, i fatti, parlano chiaro.

Secondo alcuni dati statistici, in Italia, sono davvero molte le coppie che si separano e divorziano in seguito alla scoperta delle corna che uno dei due avrebbe messo all’altro. Ma adesso arriva una nuova punizione dal 2025.

Il tradimento costa caro e dal 2025 ancor di più

Anno nuovo, vita nuova. Con questo motto, sicuramente, la maggior parte degli italiani inizierà a vedere con ottimismo il 2025. C’è sicuramente chi sui social inizierà a scrivere frasi del tipo ‘1 di 365’, quasi a voler scrivere una pagina di diario. Tutti davvero molto bravi e con buoni propositi, e poi? Sono gli altri che tradiscono?

In realtà, solitamente, chi mette le corna lo fa anche per una sorta di insoddisfazione non palesata all’interno della coppia. C’è chi va in terapia e confessa di provare sempre istinti di ogni tipo e di far fatica a contenersi ma forse la soluzione sta per arrivare dai piani alti. Ti va ancora di tradire? Bene devi pagare 153€ allo Stato, scopriamo tutti i dettagli.

Hai fatto le corna al partner? 153€ allo Stato già da gennaio

Da gennaio del 2025, come riportato anche da Money.it, saranno davvero tanti gli aumenti che riguardano le spese degli italiani. In modo specifico, anche l’assegno di mantenimento dei figli richiede un’attenzione non di poco conto.

A questo punto immaginiamo che un genitore separato abbia dovuto lasciare la casa coniugale alla sua ex moglie con cui convivono i due figli. Per tale motivo sarebbe stato costretto a prendere un altro appartamento in affitto (di modeste dimensioni da consentirgli di poter accogliere i figli quando sono da lui). Morale della favola: con tutti gli aumenti che ci saranno, per lui, la rivalutazione all’inflazione costerebbe 153,6€.