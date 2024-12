Patente B, bonus 2500€ immediati per chi guida la macchina | Lo Stato ha deciso di dissanguarsi

Un’opportunità unica per chi ha la patente B. Qui scoprirete qualcosa di incredibile e sarete molto felici.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha offerto una grande opportunità a chi ha una patente di guida.

In un momento economico instabile, avere la possibilità di iniziare un certo tipo di percorso grazie ad un valido sostegno dello Stato è un’occasione che è necessario che cogliate al volo.

Ovviamente, sapete che ci sono regole e limiti da rispettare, ma lo Stato si impegna sempre a cercare di porgere una mano per aiutare i cittadini nel limite delle sue disponibilità economiche.

In questo caso c’è un’opzione molto valida da prendere in considerazione rinnovata anche per l’anno 2025. Un bonus molto importante.

In cosa consiste il bonus

E’ stato pensato un interessante contributo, valido fino al 31 dicembre 2026. Questo mira a rendere più accessibile l’abilitazione professionale per la guida di veicoli destinati al trasporto di merci e persone.

Questo incentivo può coprire fino a un massimo di 2500 euro sulle spese sostenute per corsi e esami presso le autoscuole. Tuttavia, i beneficiari devono coprire autonomamente il restante 20% dei costi.

Chi può beneficiare del bonus?

Il bonus patente potrà essere richiesto anche nel 2025. Il contributo che arriva fino a 2.500 euro per conseguire le patenti superiori per l’autotrasporto dal prossimo anno potrà essere richiesto anche dai cittadini stranieri residenti in Italia. Questo importante incentivo, come detto sopra, ha un valore massimo di 2.500 euro e può essere utilizzato per coprire le spese sostenute per corsi ed esami presso le autoscuole. Si tratta, quindi, di un incentivo volto ad aiutare coloro che vogliono fare della guida dei mezzi di trasporto pesante la propria professione. E’ un aiuto per rinnovarsi e cercare di intraprendere una nuova carriera.

Se state pensando di richiedere il bonus, la procedura è molto semplice ed intuitiva. E’ necessario registrarsi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e inviare la domanda tramite la piattaforma «Bonus Patente» prima dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione. Le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono state pari a 3,7 milioni di euro per il 2022 e a 5,4 per ogni anno dal 2023 al 2026. Tuttavia, se le risorse dovessero terminare, per quell’anno non sarà più possibile erogare il bonus e sarà necessario attendere l’anno successivo. Il bonus patente è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire una patente per la guida di mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico.