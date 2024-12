Giorgetti ci sbatte i soldi in faccia: nuovo Bonus per tutti i lavoratori dipendenti | Nostro senza alcun requisito

Ecco la notizia più bella prima di Natale per tutti. Il Ministro ci mette la faccia e lo urla all’Italia intera, soldi da subito.

In questo periodo dell’anno sono davvero tante le persone che cercano di conservare quanti più soldi possibili sia per comprare i regali ad amici e parenti sia per concedersi un po’ di svago meritato.

Manca davvero poco a Natale e c’è chi preferisce trascorrerlo in famiglia, in maniera tradizionale. Altri, invece, vogliono fare uno strappo alla regola, cercando mete esotiche o semplicemente città diverse da visitare o in cui tornare.

Sicuramente, affinché si possa fare un viaggio anche di breve durata, servono sicuramente i fondi necessari perché in questo periodo sicuramente i costi non sono poi così bassi.

A prescindere quindi da quali siano le usanze e le volontà degli italiani in questo mese di dicembre, fatto sta che c’è chi comunque con parsimonia controlla il proprio status economico affinché le spese da affrontare non diventino così esose da diventare un vero e proprio salasso.

Il Bonus è cosa fatta, ecco quando verrà erogato

Sicuramente, quello che gratifica la gran parte dei lavoratori è poter percepire, oltre all’ormai consueto stipendio, anche la tredicesima che viene erogata solo in questo periodo dell’anno. Ovviamente, sarebbe opportuno porre l’attenzione sul fatto che per il prossimo anno, ci si sta già preoccupando su quelli che saranno i Bonus confermati, i nuovi e quelli definitivamente accantonati.

Anno nuovo, vita nuova e questo lo sanno anche tutti gli ex percettori del vecchio Reddito di Cittadinanza. Questi, dal mese di gennaio del 2024 si sono ritrovati, attraverso controlli serrati, l’upgrade in Assegno di Inclusione. Esso ha portato anche tanti benefici e soprattutto ha generato diversi posti di lavoro. Il Bonus quindi in sé per sé si rivela comunque essere un salvagente a prescindere dall’utilizzo che esso ne comporta. Ora però, a metterci la faccia è sicuramente il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’Italia, Giancarlo Giorgetti. Sta impersonando in modo specifico la figura del curatore dell’economia del nostro Paese e ha fatto sì che non venisse dimenticato questo ‘Bonus’.

Nuovo Bonus per tutti i lavoratori dipendenti: si aggiunge a stipendio e tredicesima

Questo ‘Bonus’, se così possiamo chiamarlo, cade in riferimento all’8 dicembre, ovvero del giorno dell’Immacolata. Infatti, come riportato anche da Money.it, in questo caso, dato che la maggior parte dei dipendenti la domenica non lavora, in questo caso si tratta di una festività non goduta e quindi che comporta tutte le conseguenze in esso.

Quindi quanto spetterà in busta paga? Dipende quindi dal fatto che capiti di domenica e rientrando nel giorno non lavorativo, vale la regola che prevede un aumento di stipendio. In parole povere, c’è da aspettarsi una maggiorazione il che, a dicembre, non guasta.