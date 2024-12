Arrivato il black friday dell’INPS: ti riempiono di soldi | Dimenticati per un attimo i requisiti

Per fortuna ora si tratta di incassare sin da subito. Metti da parte i pensieri e le spese e fai cassa già da domani, ecco come.

Ci ritroviamo nel periodo dell’anno in cui da poco abbiamo salutato il Black Friday e il Cyber Monday. Novembre quindi è a tutti gli effetti uno dei mesi più attesi dagli italiani soprattutto per approfittare degli sconti presenti nel mondo del commercio.

Quanti hanno già operato scelte oculate per fare i regali ad amici e parenti? Ovviamente, le scontistiche sono state fruibili non solo nei negozi fisici ma anche online dove tante sono state le promozioni prese d’assalto dalle persone.

Chiaramente, in alcuni casi, il Black Friday è stato anche esteso non solo all’ultimo fine settimana di novembre ma anche alla settimana successiva.

Infatti, a volte, proprio per dare una scossa al mercato, i prezzi restano scontati per diverso tempo affinché determinati prodotti non restano sul groppone del negoziante.

Il Black Friday esteso all’INPS

Senza dubbio, gli sconti di questo periodo non devono solo ed esclusivamente mettere la persona nella condizione di spendere soldi solo per gli altri. Quanti hanno approfittato di ciò per auto-regalarsi lo smartphone dell’ultimo momento o fare un po’ di sano shopping nel negozio di abbigliamento sotto casa?

Quindi, l’uso è veramente tra i più disparati anche se adesso, a furor di popolo, sembra che proprio il Black Friday sia stato esteso anche all’INPS. Scopriamo subito nei dettagli cos’è accaduto di così eclatante.

Con il Black Friday dell’INPS ti riempiono di soldi e non solo

Quando chiaramente noi parliamo di questo Istituto Nazionale, pensiamo subito e in automatico alle pensioni e facciamo bene. Scopriamo infatti nei dettagli quello che è successo nelle ultime ore che renderà molto felici gran parte degli italiani anzi, in questo caso, sarebbe meglio dire le italiane.

Stando a quanto riportato da Money.it, dal 2025 con la Legge di Bilancio, il Governo ha dimostrato di essere magnanimo nei confronti delle lavoratrici che hanno almeno quattro figli. Per loro, infatti, la richiesta di poter andare in pensione cambia. Anziché terminare con 12 mesi di anticipo, si potrà presentare richiesta aggiungendo altri quattro mesi, quindi in totale 16. Questo, agevola sempre di più le donne che si ritrovano nella circostanza poc’anzi menzionata. Sembra una manovra non così imponente ma, per chi è agli sgoccioli della propria carriera, anche un mese in più fa la differenza.