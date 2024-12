Addio ai centesimi in bar e ristoranti: non li puoi più usare | Tutto per farci usare la carta di credito

La nuova Legge non lascia scampo: in questi posti i centesimi sono stati banditi. Evita brutte figure con gli amici e paga solo così.

Gli italiani, di media, vanno al bar almeno una volta al giorno e quindi 6/7 volte su 7 mentre al ristorante, per motivi economici, si preferisce recarsi solo ed esclusivamente una volta alla settimana.

In alcuni casi, però, quando si tratta di festeggiare una ricorrenza speciale o un evento specifico, si può fare uno strappo alla regola.

Una cena a lume di candele con la dolce metà, è concessa anche a coloro che sono perennemente a dieta seguendo un regime alimentare specifico.

Come ben sappiamo, negli ultimi tempi, sia nei bar che nei ristoranti sono davvero tante le persone che preferiscono pagare con la carta di credito o utilizzare anche lo smartphone con la modalità Contractless che dà l’opportunità di pagare direttamente al POS dell’attività commerciale in essere.

Troppe monetine non vanno bene: bar e ristoranti si uniscono

Chiaramente, quando si va al bar e si prende un caffè che mediamente in Italia costa all’incirca 1,20€, si utilizzano anche quelle monetine che si hanno in tasca e che spesso si rivelano anche noiose da rimettere a posto.

Infatti, quante volte capita di gironzolare per strada e trovare delle monetine che sono cadute non tanto per volere della persona semplicemente per distrazione nell’averne troppe in tasca? Adesso, però, i bar e i ristoranti si uniscono e la Legge prevede per loro un qualcosa di estremamente innovativo sin dal prossimo anno.

Addio ai centesimi in bar e ristoranti: la Legge parla chiaro per tutti

Chiaramente, non si parla di nulla di così comodo e piacevole per i clienti in questa località del mondo tanto amata dai turisti e anche dagli italiani. Stiamo parlando del Canada dove la nuova Legge prevede una limitazione sulla circolazione delle monete da un centesimo di euro.

Infatti, c’è la limitazione nel poter pagare ai bar e ai ristoranti con oltre 25 monetine da un 1 centesimo. Molto probabilmente questa novità potrà essere elargita anche in altri posti nel mondo e non è escludere che anche la nostra cara Italia possa aderire. Certo è che, avete in tasca così tante monetine, non è così semplice però, come si suol dire, uomo avvisato è mezzo salvato. Non ci resta che scoprire se tutti queste piccole monetine saranno ‘vietate’ anche nel nostro bar di fiducia.