Pensioni, fatti il segno della croce: salta il cedolino di gennaio | Dopo la tredicesima devi aspettare una vita

Con il Natale alle porte si sperava in un regalo importante e invece non sarà così. I pensionati sono disperati, sarà un gennaio da incubo.

Questo è il periodo dell’anno in cui la frenesia e il dinamismo regnano in tutte le case degli italiani. C’è chi si appresta a comprare i regali partendo da zero e chi invece ha già provveduto durante il Black Friday e il Cyber Monday.

Ovviamente, però, le spese, soprattutto a dicembre, sembrano essere infinite e indefinite. Organizzare e pianificare pranzi e cene di famiglia o spostarsi in ristoranti e agriturismi di campagna, comunque comportano delle spese non indifferenti.

Sicuramente, però, tra le categorie di persone che si ritrovano a spendere maggiormente i pensionati possono sventolare la bandiera di questo primato.

Infatti, come se non bastasse, va detto che i pensionati, perlopiù i tanti nonni presenti sul nostro territorio nazionale, dovranno occuparsi anche di fare i regali a tutti i nipotini, grandi o piccini che siano proprio per dare manforte e soprattutto vivere lo spirito natalizio nel miglior modo possibile.

Acquisti pazzi a dicembre: occhio alle truffe pericolose

Chiaramente, anche se si vuol fare un semplice presente da pochi euro, non bisogna trascurare i nipoti e soprattutto elargire i doni anche agli altri membri della famiglia. Senza dubbio, in questo periodo dell’anno dove i regali si fanno nei negozi fisici e online, soprattutto per le persone più anziane, è il caso di predicare calma e soprattutto razionalità nell’evitare di incappare nelle truffe che proprio in questo periodo si rivelano essere estremamente pericolose.

Sembra che la brutta notizia riguardi proprio tutti coloro che si aspettavano il pagamento della pensione, non tanto a dicembre che la rata è già stata elargita a tutti, ma a gennaio perché le notizie sorprendenti non mancano mai.

Pensioni, salta il cedolino di gennaio: ecco quando saranno emessi i pagamenti

Infatti, così come riportato e dimostrato da Money.it, il calendario del 2025 parla chiaro e ci saranno diversi ritardi nelle emissione dei pagamenti delle pensioni e quindi sarebbe buona cura racimolare alcune cifre adesso ed evitare troppe spese pazze a dicembre perché gennaio partirà col piede rovente.

Stando quindi al calendario del nuovo anno, senza voler scrutare mese per mese, sarebbe il caso di soffermarci quantomeno su gennaio. Che si tratti di poste o banche, venerdì 3 gennaio 2025 sarà la data utile per il pagamento.