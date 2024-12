Instagram diventa a pagamento: paga o rimani senza stories | Te li prendono dal conto telefonico

Ora per utilizzare il tuo social preferito se non sganci i soldi, te lo scordi: questi i nuovi piani di abbonamento, conviene solo il primo.

Tra i social network più utilizzati e apprezzati in assoluto sarebbe il caso di parlare di Instagram. Sin dai suoi albori ad oggi, l’applicazione ha effettuato un vero e proprio upgrade diventando a tutti gli effetti la più gettonata soprattutto per il pubblico più giovane.

La possibilità di condividere dei Reel, pubblicare delle Stories, condividere, commentare e scrivere in direct, tante opzioni così immediate semplici e intuitive che oltre a renderlo molto fruibile e soprattutto semplice, lo eleva a tutti gli effetti come l’alter ego di WhatsApp.

Infatti, per poter parlare e chattare con qualcuno, non importa avere il numero di telefono un po’ come accade su Facebook che ad oggi, sono in molti ragazzi che lo definiscono come un social per boomer.

Ritornando a Instagram, ormai, è un dato di fatto che sono anni che in molti hanno iniziato la carriera da influencer, guadagnando anche tantissimi soldi sponsorizzando qua e là prodotti di vario tipo che ne hanno anche decretato l’importanza a livello nazionale e non solo.

Gli influencer, prima di Instagram chi erano esattamente?

Se pensiamo anche alle varie trasmissioni televisive come il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, in tutti questi anni sono stati davvero tanti gli influencer che vi hanno preso parte che, fino a prima della nascita dei social, erano dei perfetti sconosciuti in molti casi.

Ora però sembra che chi solitamente è abituato a utilizzare Instagram tutti i giorni sia per chattare che per guardare e condividere i contenuti presenti su di esso, si troverà con un’amara sorpresa che riguarda i pagamenti.

Instagram diventa a pagamento: ecco chi dovrà sborsare i soldini

Ebbene sì, per effettuare determinate operazioni, Instagram non accetta scuse e non sarà per nessun motivo gratis ma bisognerà pagare una certa quota. Scopriamo tutti i dettagli della situazione che poco piace agli amanti del social.

In realtà, la linea pagamenti riguarda soprattutto i clienti business ovvero coloro che utilizzano la propria pagina social per sponsorizzare e pubblicizzare l’attività che si possiede. Chiaramente, per chiedere e ottenere sponsorizzazioni tramite Instagram, ci sono tariffe consultabili direttamente sulla piattaforma. Ovviamente non si parla di cifre astronomiche ma, se si vuol far crescere il proprio orticello, dare un’occhiata non guasta.