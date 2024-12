1 gennaio 2025: addio per sempre al contante in bar e ristoranti | È passato l’obbligo POS

Ora lascia il portafogli a casa, ti basterà avere con te smartphone e carta di credito. Tasche leggere e spese più smart: svolta epocale.

E poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy bar… Questo è un estratto di una delle più belle canzoni italiane di Vasco Rossi e sicuramente tutti gli italiani, non potranno non leggerla cantando.

Perché menzionare proprio questa frase? Fondamentalmente, il bar è visto da sempre come il luogo di ritrovo per eccellenza tra amici di vecchia data, conoscenti, colleghi di lavoro e anche familiari.

Il bar, soprattutto in alcune zone d’Italia come ad esempio a Napoli, è visto proprio come un luogo di aggregazione dove vi è ormai da sempre un’usanza parecchio apprezzata anche all’estero: il caffè sospeso.

Pagare un caffè ad un perfetto sconosciuto che non può permetterselo, è una trovata che affascina da sempre e dimostra ancor di più quanto il bar possa essere davvero un fulcro di solidarietà.

Il bar, luogo di evasione per eccellenza

Spesso, però, il bar è anche il luogo in cui una persona si rifugia nella pausa da lavoro, per ritagliarsi un’ora cercando di staccare la spina dalla routine giornaliera e provando un po’ ad aggeggiare con lo smartphone e leggere tra le più disparate notizie del giorno, anche l’Oroscopo. Chiaramente, c’è il bar sotto casa dove si va solitamente a prendere il caffè, scambiare quattro chiacchiere con il barista e trascorrere una piccola parte della giornata dove ci si rilassa del tutto.

A volte, anche se i nutrizionisti non apprezzano tanto questo, c’è pure chi non fa colazione a casa ma preferisce brioche e cappuccino nel bar di fiducia. Chiaramente, soldi e organismo non sono così felici. Uno sgarro ogni tanto è anche ammesso ma tutti i giorni diventa davvero deleterio. La vera novità, però, che riguarda i bar sicuramente non sarà così apprezzata da gran parte della popolazione italiana.

Addio per sempre al contante in bar e ristoranti: da gennaio si segue l’esempio nordico

Infatti, sarebbe il caso di dire una cosa molto importante che il nostro Paese ben presto dal 2025 seguirà l’esempio di alcune Nazioni europee come Svezia e Norvegia. Infatti, proprio in questi luoghi il contante come anche le monete, è usato sempre meno e quindi, gioco forza che anche in Italia per incrementare sempre di più una lotta all’evasione fiscale, il POS diventerà il fulcro affinché si possano effettuare i pagamenti digitali, tracciati e sempre connessi.

Quindi, anche solo per un caffè da prendere in compagnia, portare dietro con sé lo smartphone che non manca mai o la carta di credito, si rivela essere molto più comodo rispetto alle banconote o le monete che in tasca possono pesare e non poco.