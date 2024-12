Meloni premia chi fa l’amore: BONUS enorme se spacchi il letto | Te lo ricompra a spese sue

Con le feste ormai alle porte, approfittare di questo aiuto da parte del Governo fa piacere e non poco: richiedi il Bonus da qui.

Chi non lavora, non fa l’amore… Questo è uno dei più grandi successi di Adriano Celentano che sembra essere assolutamente di tendenza in quest’ultimo periodo.

Infatti, sebbene di recente si stia parlando tanto del discorso legato all’assegno di mantenimento per i figli in situazioni in cui le coppie decidono di separarsi e quindi poi di divorziare, è anche giusto parlare dell’amore, quello puro e vero.

Tante sono le trasmissioni in televisione che lo celebrano come ad esempio Uomini e Donne che, grazie all’intuizione vincente di Maria De Filippi, da anni vengono fuori tantissime coppie da cui nascono anche dei figli o si decide di sposarsi in grande stile.

Uno degli ultimi lieti eventi ha riguardato l’ex tronista Lorenzo Riccardi con la sua attuale moglie Claudia Dionigi. I due, hanno deciso di convolare a nozze in provincia di Napoli, precisamente nella ridente cittadina di Nola, località famosa per i gigli.

L’amore celebrato anche dal Governo

Insomma, diciamo che da questo punto di vista, l’amore celebrato in ogni sua forma, fra poche settimane tornerà alla ribalta, grazie a San Valentino, che come ben sappiamo ricorre ogni 14 febbraio.

L’amore chiaramente ormai che siamo quasi agli albori del 2025, viene apprezzato e osannato, come giusto che sia, in ogni sua sfumatura. Ora, sembra che anche il Governo, con la Premier Giorgia Meloni non voglia essere da meno e quindi elargisce un Bonus che sembra essere tra i più gettonati e apprezzati in Italia.

Meloni premia chi fa l’amore: Bonus enorme anche nel 2025

Se volessimo fare una cernita tra quelli che in questo 2024 sono stati i più richiesti, ce n’è uno che non sempre risulta essere tra i più conosciuti ma che in realtà ha alle spalle una domanda davvero impressionante di cittadini che si dimostrano ben informati.

Stiamo parlando del Bonus Mobili che anche nel 2025 ritornerà. Stando a quanto riportato da Money.it, questo sostegno economico è rivolto a prescindere dalla spese affrontate per la ristrutturazione della casa e dà la l’opportunità di avere un’importante detrazione al 50% su un importo che non superi quota 5.000 euro (per ogni casa che è rientrata nell’opera di ristrutturazione). Con questo aiuto, i cittadini possono tenerlo buono nel cassetto e usufruirne entro il 31 dicembre 2025, acquistando mobili ed elettrodomestici.