Bonifico bancario, cambia tutto dall’1 gennaio: ricevere lo stipendio costerà 12 euro | Follia mensile

Novità dal 2025, tutto quello che dovete sapere sui vostri rapporti con le banche. Un po’ di chiarezza esaustiva.

Forse ultimamente avete sentito parlare del Regolamento europeo 886/2024, che è una base pensata per l’eurozona, volta a cercare di attuare qualche modifica nella circolazione del denaro a mezzo bancario.

La finalità ultima dell’Unione Europea è quella di cercare di fare in modo che l’euro abbia una spinta a circolare propulsoria. Questo per cercare di creare una certa solidità economica in una zona che purtroppo è andata fortemente in sofferenza negli ultimi anni.

Impostare i pagamenti in euro è fondamentale per aumentare il peso economico dell’euro zona.

A titolo d’esempio negli anni 90 era il dollaro la moneta “pesante” per i pagamenti e la prosperità economica. Pertanto il regolamento europeo che è stato approvato è volto proprio a fare in modo che l’euro diventi ora quello che il dollaro è stato in passato.

Cosa cambia nel 2025

In primis dal 9 gennaio 2025, come previsto dal suddetto regolamento ci sarà una news sui bonifici istantanei. Questo è stato messo a punto per accelerare la piena diffusione di questo strumento e favorire l’ammodernamento e la crescita della competitività dei servizi di pagamento europei.

Per questo motivo diventa obbligatorio per tutte le banche dell’area euro che offrono il servizio di bonifico ordinario in euro ai propri clienti, accettare i bonifici istantanei in euro. Inoltre, le commissioni applicate sui bonifici istantanei non potranno superare quelle applicate, per il medesimo canale, sui bonifici non istantanei.

A Gennaio accadranno queste cose

La prima cosa che dovete tenere presente è che ci sarà l’abolizione del limite di orario per eseguire le operazioni bancarie. Grazie all’ home banking saranno possibili pagamenti istantanei in qualsiasi momento e anche durante i giorni festivi. Inoltre, i costi dei bonifici istantanei saranno uguali a quelli ordinari: sono eliminate eventuali spese extra. Il limite massimo per i bonifici istantanei è di 100mila euro.

Se collaborate con zone fuori dall’ Europa ricordate che il costo per l’invio di un bonifico al di fuori della zona SEPA consiste per l’ordinante in una commissione fissa di 12,00 euro (per bonifici eseguiti via home banking). A questa commissione va aggiunta una commissione di 2,2000 per mille in ragione dell’intervento effettuato dall’istituto sulla divisa diversa dall’Euro, con un valore minimo di 4 euro. Quindi quello che rimane costoso per ora sono le collaborazioni fuori dall’eurozona. Il costo per pagare un collaboratore è ancora elevato.