Il Governo stanga i dongiovanni: multa di 375€ in caso di COMPROVATO TRADIMENTO | Pagano gli infedeli

Il provvedimento era inevitabile e ora è realtà. Purtroppo sono in tanti a ritrovarsi con questa zavorra sulle spalle, le corna costano.

In Italia, di recente, sono davvero tante le situazioni in cui alcune coppie decidono di ricorrere all’intervento legale degli avvocati per una separazione e consecutivo divorzio.

Questo capita soprattutto perché a fare il terzo incomodo sono le corna. Tante volte, in seguito a tradimenti di uno dei due della coppia, si arriva ad un punto di non ritorno.

Questa è sicuramente una delle dimostrazioni principali che spinge le coppie a prendere questa decisione nonostante si facciano diversi tentativi di ricucire il rapporto.

Non sempre, infatti, ciò si rivela essere efficace quando alla base vi sono non pochi problemi da una parte e dall’altra.

Come evitare i tradimenti: ci pensano loro

La cosa si complica ancora di più quando ci sono dei figli e, se piccoli, sicuramente la situazione si rivela essere più difficile del previsto. Va detto che, proprio per evitare che si arrivi a ciò, negli ultimi anni, sono davvero tanti i centri che offrono aiuto alle coppie che si trovano in difficoltà. Talvolta, si arriva ad un tradimento perché all’interno della propria storia si vive una mancanza che non si ha il coraggio di rivelare all’altra persona.

Per tale motivo, quindi sono diversi gli psicologi e gli psicoterapeuti presenti sulla nostro territorio nazionale che attraverso dei corsi, delle MasterClass e anche sezioni erogate online, propinano tanti consigli affinché si possa evitare il peggio da un momento all’altro. Questo capita soprattutto in questo periodo in cui si cerca di salvaguardare ancor di più la famiglia perché a pagar le spese sono sempre i figli. Ora però sembra che sia arrivata l’ennesima mazzata da parte del Governo che cambia un po’ le carte in tavola.

Il Governo stanga i dongiovanni: per gli infedeli il dazio è molto alto

Concentriamoci sul discorso legato all’assegno di mantenimento. Scopriamo subito nei dettagli quello che è stato voluto. Con Money.it, si è affrontata l’ipotesi di dover erogare un mantenimento proporzionato ad uno stipendio di circa 1.500 euro al mese. In questo caso, a quanto ammonterebbe l’assegno di mantenimento?

Con un reddito simile il mantenimento è verosimilmente di 375 euro. Queste quindi sono le cifre da dover considerare nel prossimo anno, ormai alle porte. La speranza è che ci possa essere un’inversione di tendenza e mettere fine a tutti questi tradimenti malsani che generano solo problemi.