Eurospin come Masterchef: proposto il piatto stellato a 2,99€ | Ti conviene fare a botte per accaparrartelo

Una ricetta deliziosa per le feste, con la garanzia di Eurospin. Seguite la ricetta e buon appetito a tutti.

La pasta come una deliziosa alternativa al classico primo a base di pesce delle prossime festività e delle occasioni speciali: stupirete tutti con un piatto raffinato e pieno di sapore!

E’ una preparazione che, se seguita passo dopo passo, assicurerà il successo anche se non avete molta dimestichezza con i fornelli.

Un sugo corposo e ricco da preparare con una materia prima freschissima per un risultato finale strepitoso che lascerà tutti a bocca aperta.

Quello che dovete fare per prima cosa è andare all’Eurospin più vicino e accaparrarvi una delle sensazionali offerte del mese di Dicembre.

Le straordinarie offerte di Dicembre all’Eurospin sono imperdibili

Dato che non c’è dubbio sul fatto che i menù delle celebrazioni siano spesso a base di mare, Eurospin ha pensato anche a questo. Proprio perché questi ingredienti conferiscono al risultato finale una certa bontà ed anche un effetto scenografico maggiore.

Sembrano piatti elaborati, in realtà non c’è nulla che non si riesca a fare anche con poca esperienza. Questa ricetta è buona, facile ed economica.

Sconto pazzesco

In questa catena di supermercati troverete un fantastico ragù di crostacei a soli 2, 99 euro e sarete pronti a cucinare. Dopo averlo scongelato mettetelo in padella e lasciate cuocere a fuoco basso. Ovviamente potete aggiungere qualche spezia o del peperoncino piccante per dare una spinta maggiore al piatto. Se aggiungete del prezzemolo tritato finemente ed ultimate senza coperchio facendo addensare e rendendo così il condimento corposo e saporito, sarà ancora più buono.

La pasta migliore da usare con il sugo di crostacei Eurospin è il pacchero, che trattiene bene il sugo e ne esalta il sapore. Un plus degno dei migliori chef sono i capperi. Lavate i capperi molto accuratamente e asciugateli bene con carta da cucina.

In una padella fate scaldare un paio di cucchiai di olio, aggiungete i capperi e fateli friggere fino a quando saranno diventati croccanti.

A questo punto tamponateli con carta assorbente, per togliere l’olio in eccesso. Lessate i paccheri in acqua bollente salata, scolateli al dente e trasferiteli nella stessa padella in cui avrete scaldato il sugo ai crostacei.

Mantecate se necessario con poca acqua di cottura, aggiustate di sale, pepe e trasferite nei piatti da portata. Impiattate servendo la pasta con la copertura di capperi croccanti e buon appetito.