Albero di natale: stai cacciando soldi anche mentre dormi | Il trucco delle lucine per abbattere la bolletta

Natale è in arrivo e nelle vostre case brillano le luci dell’albero, mentre all’esterno il vostro estro estetico fa risplendere le strade.

Alcuni scelgono di attenersi ai motivi tradizionali come stelle e fiocchi di neve, mentre altri preferiscono lasciarsi trasportare dalla creatività con ghirlande di legno e ornamenti vintage .

Se hai tempo (e spazio), sarebbe molto bello diversificare gli ambienti, per donare luce e calore. Per avere il clima natalizio è sufficiente una ghirlanda inaspettata home made, piena di luce sulla porta.

Sebbene il Natale non abbia uno schema di colori rigido, rosso e verde tendono ad essere sempre il mood preferito di tutti, quando si tratta di diffondere allegria natalizia. Che tu utilizzi queste tonalità in tutta la casa o solo all’esterno, il tuo spazio sarà sicuramente il più festoso del quartiere.

A Natale è importante sentirsi liberi di creare un ambiente confortevole e luminoso, dovete festeggiare e fare in modo che la casa si trasformi in qualcosa di magico.

È Natale, quindi letteralmente tutto è perfetto con un po’ di brillantezza in più

Ad esempio è possibile donare al portico d’ingresso un tocco di stile scandinavo appendendo al soffitto grandi lanterne di carta fai da te a forma di fiocco di neve.

Se in casa ci sono scale, avvolgerle con grosse ghirlande verdi, legarle con fiocchi rosso brillante e infilare grandi lucine bianche aggiungerà un bagliore accogliente e festoso.

Quanto consumano le luci di Natale?

Quest’anno qualche famiglia potrebbe aver deciso di non inserire le classiche illuminazioni sull’albero per risparmiare. Ovviamente il pensiero alla bolletta della luce è sempre presente. Tuttavia non c’è motivo di preoccupazione: le decorazioni natalizie non pesano molto in bolletta, specialmente quelle di nuova generazione. Usare luci di Natale a LED, non a lampadina, fa diminuire la spesa in bolletta del 90%. Rinnovare le luci, non solo quelle di Natale, è un modo per vedere il prezzo finale della bolletta abbassarsi di diversi euro, oltre che per contribuire a un minore impatto per quanto riguarda l’emissione di CO2.

Per essere sicuri di aver acquistato le luci giuste basta fare un semplice controllo. Infatti, devono avere un marchio di garanzia e sicurezza, che indichi che sono un “prodotto regolamentato nell’Unione europea”. Questo perchè le lampadine prodotte in altre zone del mondo potrebbero causare una maggior dispersione, e quindi un consumo maggiore, se di bassa qualità. Basta un po’ di attenzione e il Natale sarà luminosissimo.