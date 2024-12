Sfiati e spurghi i termosifoni? Stai sfondando casa e non lo sai | Meglio usare il metodo dei norvegesi

Sfiatare i termosifoni è una pratica comune per mantenere in forma l’impianto di riscaldamento. Tuttavia esistono regole.

L’inverno è arrivato con tutto il suo carico di freddo ed è necessario che l’impianto sia al 100% per garantire alle vostre case il giusto calore interno.

Ancora oggi i termosifoni rappresentano una delle soluzioni più presenti nella case come fonte di calore.

Sono convenienti perché economici ed efficienti, soprattutto se pensate ai modelli in ghisa che hanno un capacità molto elevata di conservazione del calore. Tuttavia i termosifoni, necessitano di manutenzione continua per mantenere l’efficienza.

Uno dei problemi comuni che si verifica quando si accendono i termosifoni è la non uniformità, ovvero i termosifoni si riscaldano per metà, in genere restano freddi nella parte bassa e si riscaldano nella parte alta senza però raggiungere mai la temperatura in maniera omogena.

Manutenzione e funzionamento dei caloriferi

I componenti di un comune calorifero da conoscere sono: la valvola di sfiato del termosifone; la manopola del termostato e la valvola termostatica.

Il termostato è la manopola con cui regolare il calore del radiatore, situata in genere nella parte alta del termosifone e abbinata alla valvola termostatica. Sul lato opposto o in basso è presente invece la valvola di sfiato o rubinetto del termosifone, da aprire con una chiave per far uscire l’acqua. Alcuni modelli di radiatore possono presentare caratteristiche diverse, ad ogni modo la seguente procedura va bene con la maggior parte dei modelli presenti nelle abitazioni.

Come sfiatare e pulire i termosifoni correttamente

Se avete dei termosifoni con valvola termostatica bisogna spegnere l’impianto di riscaldamento e aprire la valvola del termostato. Attendere che siano freddi prima di iniziare lo spurgo. Posizionare un secchio sotto il rubinetto e aprire la valvola di sfiato del termosifone con una chiave. Girare la valvola in senso antiorario con cautela, lasciando uscire l’acqua lentamente, senza aprire tutto il rubinetto. Lasciare uscire l’acqua per poi richiudere la valvola girandola in senso orario.

In presenza di termosifoni vecchi potrebbe non essere presente la valvola di sfiato, come succede ad esempio con dei radiatori in ghisa installati anni prima e mai sostituiti. In queste circostanze, per effettuare lo spurgo del termosifone è necessario staccare la tubazione d’ingresso dell’acqua calda, prestando attenzione a non forzare il dado, poiché potrebbe spezzarsi. Elementi di scarto come la magnetite o ruggine, ma anche sporco e incrostazioni possono formare fango. In questo caso il vostro calorifero deve essere staccato dal muro per esser pulito.