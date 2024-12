Banche italiane, è un massacro: sta arrivando la telefonata per tutti | Fondi congelati a Natale

Attenzione alle telefonate che ricevete dalla banca. State molto attenti o vi rovinerete il Natale in un attimo.

Ultimamente alcune persone affermano di ricevere una chiamata da PayPal in cui una voce computerizzata avverte che è in corso una grossa transazione dal conto bancario.

Una chiamata semplice e di controllo, che potrebbe lasciarvi basiti, se non avete effettuato transazioni con il noto sistema di pagamento.

Quella che ricevete è una semplice robocall, ovvero una telefonata generata automaticamente. Nulla di trascendentale, dato che questo tipo di chiamate sono talvolta utilizzate dalle aziende per divulgare informazioni con i propri clienti.

Un sistema pratico ed efficace di comunicazione che alleggerisce molto il lavoro degli operatori che devono comunicare con la clientela.

La chiamata che potete ricevere nei dettagli

La voce dall’altra parte vi chiede di comporre un numero per continuare la comunicazione e accettare di essere registrati. Ovviamente, viene enunciato il nome della banca e questo può dare molta sicurezza.

A questo punto se decidete di comporre il numero, vi viene detto che avrete maggiori informazioni sulla transazioni e potrete verificare il residuo contabile.

Chi vi sta telefonando?

Purtroppo non è assolutamente il vostro istituto di credito che cerca di contattarvi. Quello che in realtà sta accadendo è che stanno cercando di truffarvi. Questo tipo di truffa segue uno schema fisso. I truffatori fanno credere alle persone di parlare con la propria banca o con un’azienda come il servizio di pagamento online PayPal. La voce chiede al malcapitato se ha appena trasferito un importo (solitamente intorno ai 600 euro) tramite PayPal o se ha recentemente effettuato una transazione tramite Visa. Se così non fosse, la voce dice che potrebbe trattarsi di una transazione sospetta. La voce vi chiederà di premere il numero 1 sul telefono se avete effettuato quella transazione o il numero 2 in caso contrario.

In questo momento verrete dirottati ad un call con una persona fisica, la quale mira ad ottenere il vostri dati bancari o PayPal per recuperare il maltolto. In realtà state trasferendo i soldi ad un altro conto oppure vi state facendo hackerare il conto bancario che verrà svuotato. A volte la robocall potrebbe anche informarvi che sono in corso indagini sui vostri movimenti bancari, perché sono risultati fraudolenti. Se per caso siete vittima di una telefonata simile, dovete rivolgersi tempestivamente alla vostra banca. Tutti gli istituti dispongono di servizi antifrode disponibili h24, che potranno aiutarvi.