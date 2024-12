Hai almeno un termosifone in casa? Meloni ti riempie di soldi | Ufficiale il bonus riscaldamento

Finalmente buone notizie con la fine del 2024. La Premier ha pensato proprio a tutto: ora festeggiare è d’obbligo: soldini per tutti.

Ma che freddo fa... da questo grandissimo successo dell’artista Nada, possiamo dire in poche parole quello che si sta avvertendo in tutta la Penisola in questi giorni.

Il freddo è arrivato, nonostante non siamo ancora ufficialmente in inverno. Col Natale alle porte, per chi ha la fortuna di avere un camino in casa, ci si riscalda con l’odore forte della legna e con l’atmosfera festiva unica.

Avere un camino significa anche poter appendere, in vista, le calze natalizie proprio come vediamo spesso nei film americani di Natale. Ovviamente, per chi non può averlo, ci sono delle risorse green davvero pazzesche.

Il camino ad acqua, ad esempio, ne è la prova tangibile. Infatti, i suoi consumi sono davvero irrisori se pensiamo di volerlo accendere solo nella modalità led. Ma ora, però, sembra proprio che se si ha un termosifone in casa, convenga di più, ecco il motivo.

Riscaldarsi senza spendere cifre assurde

Che si tratti di riscaldamento condominiale o centralizzato, il termosifone è a tutti gli effetti il compagno ideale per affrontare le giornate fredde invernali, soprattutto quando a gennaio e a febbraio le temperature sono davvero rigide.

Per evitare di spendere un salasso, però, spesso si ricorre a delle alternative valide e di consumo zero. Utilizzare una borsetta d’acqua calda, fa in modo che ci si possa riscaldare ma, chiaramente essa va applicata in zone specifiche. Allora la domanda che sorge spontanea è: c’è un modo per riscaldarsi con i termosifoni senza spendere un occhio della testa? Lo Stato dice di sì e spiega come.

Ufficiale il Bonus riscaldamento, avere un termosifone in casa ora è una fortuna

Stando a quanto riportato da Money.it, il famoso Bonus infissi sarà onnipresente anche nel 2025. A questo punto è lecito dire che tutti gli interventi che riguardano serramenti e infissi rientrano nella categoria agevolata. Ciò, però, solo se vengono effettuati su edifici che alla data di inizio dei lavori sono dotati di impianto di climatizzazione invernale.

Avere degli infissi nuovi, però, consente anche un ragionamento non di poco conto. Se gli infissi sono nuovi, magari con prodotti di prima qualità, l’ambiente interno della casa resta ben isolato e il freddo non darà problemi agli inquilini. Quello che non tutti sanno, però, riguarda il come approfittare del Bonus ristrutturazione. Esso prevede la detrazione del 50% su una spesa che non superi 96.000 euro. Ciò vale esclusivamente per l’abitazione principale dal 2025.