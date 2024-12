Pagateci il caffé, poveri | UFFICIALE: Meloni &Co si aumentano gli stipendi, glieli pagheremo noi

A pochi giorni da Natale la mossa a sorpresa del Governo: meno soldi agli italiani e più ai ministri, ecco la lista completa.

Cosa c’è di meglio di una tazza di caffè presa in compagnia di un amico o dalla persona che si ama? Ebbene sì, questa bevanda con radici veramente antiche, piace da sempre per il suo gusto deciso e per tutte quelle che sono le varianti nate negli ultimi anni.

C’è chi arriva addirittura a prenderne cinque o sei al giorno, tra casa, bar e ufficio. Sicuramente, farne un abuso diventa comunque pericoloso e non così sicuro.

Pertanto, si raccomanda sempre un uso moderato di tale bevanda e, qualora se ne sentisse l’esigenza e la necessità di continuare a berla, meglio preferire un decaffeinato o rivolgersi al medico per capire come ponderare il tutto.

In alcune zone d’Italia, il caffè viene proprio venerato e onorato anche con dei gesti nobili come accade ad esempio a Napoli. La tradizione del caffè sospeso, che piace tantissimo anche ai turisti stranieri, è nata proprio per dare la possibilità a chi non può permettersi il caffè giornaliero, di averlo gratis nel bar di città.

Il caffè servito ai ministri, pagano gli italiani

Tale tradizione è presente soprattutto in uno dei bar storici nei pressi di Piazza del Plebiscito a Napoli, ovvero Gran Caffè Gambrinus. Proprio qui, ancora oggi e non solo qui, questa tradizione continua a vivere e soprattutto nel periodo natalizio assume un valore diverso. Chi non può permettersi una tazza di caffè, prenderne uno offerto da un perfetto sconosciuto è un abbraccio che riesce a scaldare anche il cuore più gelido.

Ora però, sembra che gli italiani, debbano davvero fare tutti i conti affinché le festività natalizie non siano così pesanti da affrontare con la corsa agli ultimi regali da acquistare e la spesa da ultimare per imbandire le tavole. Infatti, sicuramente, tra i vari pranzi e le varie cene che si terranno in questi giorni, tanti saranno gli argomenti che gli italiani tratteranno in tavola e tra questi non mancherà sicuramente l’argomento politico. Le ultime novità fanno discutere e non poco, ecco nei dettagli.

UFFICIALE: Meloni &Co si aumentano gli stipendi

Stando a quanto ricordato da Money.it, sembra che ci siano alcuni ministri che stiano ritoccando il proprio stipendio verso un aumento. Al momento, tra questi ci sono il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il Ministro del Lavoro Marina Calderone, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e infine il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Ciò, sicuramente farà molto discutere i cittadini che invece si ritrovano a pagare tasse talvolta esose con uno stipendio che è sempre uguale ormai da troppo tempo. Quindi, quei famosi caffè sospesi che venivano lasciati ai poveri di turno, molto probabilmente, nel 2025 ne aumenteranno per accontentare tutti.