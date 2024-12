Hai la patente? Ora puoi richiedere il tuo BONUS ROSA | 1500€ attraverso bonifico bancario

Il welfare ogni tanto interviene anche a favore degli automobilisti con dei bonus. Scoprite di cosa si parla.

Negli ultimi tempi sicuramente si è cercato di implementare l’eventuale acquisto di un auto elettrica. Questo in virtù della sua capacità di inquinare meno anche se ha un costo maggiore di acquisto.

E’ indubbio che attualmente le auto elettriche hanno costi maggiori rispetto alle auto a motore termico. Tale differenza è dovuta a tecnologie ancora giovani.

Molto probabilmente con la distribuzione maggiore i costi di produzione e di vendita saranno abbattuti.

Tuttavia, i costi per mantenere un’auto elettrica sono inferiori a quelli di un’auto a motore. Il costo dell’energia è inferiore a quello del carburante e la manutenzione di un’auto elettrica è più economica.

Inoltre, le auto elettriche godono di numerosi incentivi fiscali, come l’esenzione dal pagamento del bollo e la riduzione dell’IVA.

Ergo, l’acquisto di un’auto elettrica è un investimento che può essere conveniente nel lungo periodo, ma che richiede un esborso iniziale maggiore rispetto a un’auto a motore. Questo è comunque un gesto che abbraccia la svolta green che si è decisa di adottare.

Bonus per gli automobilisti

Proprio per incentivare l’acquisto di queste auto poco inquinanti, lo Stato ha pensato ad un bonus interessante. Il benefit spetta per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di clienti domestici; quindi, rimangono escluse le installazioni da parte di imprese.

Il bonus colonnine di ricarica per veicoli elettrici viene riconosciuto sia ai singoli contribuenti sia ai condomìni.

Il bonus colonnine 2024

Questa particolare agevolazione è riconosciuta a chi ha realizzato le infrastrutture di ricarica tra il 1° gennaio e il 22 novembre 2024 e copre l’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Il contributo statale erogato come credito di imposta volto a coprire una parte delle spese sostenute per la colonnina è importante.

Verrà fornito l’80% del prezzo di acquisto e messa in posa delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche per una persona fisica che richiede il beneficio di 1.500 euro. Viene calcolato, invece, un limite di spesa aumentato a 8.000 euro nel caso che la posa della colonnina avvenga nelle parti comuni di un condominio.

La grande news è che arriverà direttamente dal Ministero dello Sviluppo economico e non si dovranno più attendere le 10 rate annuali per recuperare la spesa sostenuta.