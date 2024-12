Lavoro, ora ti basta una firma per ottenere il Posto Fisso | Talmente tanti posti da entrare senza laurea

L’Italia è uno di quei pochi paesi al mondo in cui ottenere il posto fisso rappresenta la speranza di un futuro garantito.

Lo specchio dell’Italia è il mito del posto fisso, il posto statale. Quello che crea un cuscino tra voi e la precarietà di un paese che non investe nel mondo del lavoro da anni.

Il posto stabile è una realtà sicura esclusivamente nel settore pubblico all’italiana, mentre tutto ciò che è privato permane incerto, se non addirittura volatile.

Da anni le aziende chiudono, vendono o delocalizzano, causando la perdita di un numero indecoroso di posti di lavoro che vengono mietuti sotto la falce delle tasse.

Negli altri paesi europei si conserva la possibilità di ricollocarsi in tempi ragionevoli e reinventarsi. Mentre in Italia la situazione è drammatica, poiché il mercato del lavoro è immobile e per nulla flessibile e non concepisce la possibilità di ricollocarsi a qualsiasi età come in altre nazioni estere.

Come avere un lavoro garantito

Quello che potete fare, se cercate la sicurezza economica è studiare per prepararvi per un concorso pubblico. Studiare vincere e sedersi su una sedia da cui nessuno potrà mai togliervi.

Il sistema più semplice e veloce per trovare l’opportunità più consona per voi esiste. Dovete assiduamente visitare il portale dei concorsi pubblici dedicato alle procedure concorsuali. Così avrete una visione su quali posti pubblici si siano liberati e se siano affini al vostro percorso di studi e capacità. La notizia dell’uscita di un concorso però, è facilmente reperibile nelle riviste e nei siti specializzati sui concorsi.

Un concorso interessante è appena uscito

Il Comune di Marcianise, in provincia di Caserta, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di Operatore esperto – Area degli Operatori esperti (ex cat. B) – a tempo pieno e indeterminato (di cui n. 1 posto riservato ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010).

Andate sul sito del comune, le candidature sono state aperte il 04 Dicembre 2024 12:45 e la data chiusura candidature sarà il 03 Gennaio 2025 23:59.

Sul sito” https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/” , se cercate Marcianise, avete la possibilità di scaricare in formato PDF tutto quello che vi serve per prepararvi e per verificare se il vostro iter scolastico è adeguato. Potrebbe essere una buona occasione di svolta per voi, per darvi sicurezza e trovare un lavoro sicuro. Quantomeno potreste acquisire delle competenze in più che arricchiranno il vostro curriculum. Più skills servono costantemente in questa Italia ferma al via.