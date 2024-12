INPS, il tempo sta scannando gli italiani: mandalo entro venerdì o ti tolgono l’importo | Corsa disperata

Purtroppo non c’è tempo per pensare alle festività natalizie perché l’INPS non sente ragioni: scadenza imminente per tutti.

Dicembre è sinonimo di frenesia da sempre. Per questo motivo, infatti, gli italiani cercano di annotare il tutto ed evitare che spese improvvise possano essere incombenti e soprattutto insolute.

In questo periodo, sono davvero in molti a scrivere in agenda tutte le scadenze imminenti che ci sono. Per fortuna, però, c’è la tanto cara e amata tredicesima a dare una boccata d’ossigeno a tantissime famiglie.

Così, infatti, spendere dei soldi per qualche regalino in più o concedersi qualche coccola con il sano e tanto desiderato shopping, non sarà un sacrilegio. Tenere i conti a posto è una buona norma che dovremmo sempre tenere a mente e non solo in questa fase dell’anno.

Se da un lato, però, c’è chi è sempre attento e meticoloso ad annotare tutte le spese da dover effettuare, dall’altro c’è il rovescio della medaglia. La sindrome del Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, infatti, è un evergreen che non muore mai. A ciò, però, l’INPS guarda con grande attenzione.

L’INPS non fa sconti: il tempo è tiranno

Quante volte, durante l’anno, è capitato di dover inoltrare una precisa domanda o richiesta sia per ottenere un Bonus o per altre esigenze personali? Ecco ora sembra che i tempi siano maturi per effettuare un altro inoltro davvero importante.

L’INPS non fa sconti a nessuno né finge di non guardare. Infatti, sembra che ci siano date da dover annotare sul nostro calendario e da tenere a mente come una guida per la vita: venerdì, in modo specifico è il termine ultimo: ma per cosa? Svelato finalmente l’arcano.

L’INPS attende fino a venerdì poi dopo addio sostegno economico

Stando a quanto riportato da Money.it, sarebbe bene ricordare di aggiornare quanto prima, nel 2025, l’ISEE. Quest’ultimo, ha come scadenza il 31 dicembre 2024. Dopo questa data, esso, non avrà più alcun valore. Ora però sembra che il modello ISEE debba essere presentato entro e non oltre venerdì 31 gennaio 2025 per una categoria ben precisa.

Tutti coloro che fino allo scorso anno percepivano il Reddito di Cittadinanza, ora tramutato in Assegno di inclusione, per continuare a fruire di tale sostegno economico, devono rispettare i tempi stabiliti. In ogni caso, però, come detto in precedenza, sarebbe buona norma aggiornare quanto prima la propria situazione economica anche per altre vicende familiari.