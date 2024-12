Poste Italiane, ecco la truffa del bancomat | Se stampi la ricevuta puoi dire addio alla tua pensione

Dicembre è il periodo peggiore per gli sportelli di prelievo. Con questa scusa ti rubano fino all’ultimo centesimo, occhio al dettaglio.

In questi ultimi giorni, sono davvero molti gli italiani che si apprestano a recarsi allo sportello postale per prelevare ingenti somme di denaro.

La motivazione è davvero molto semplice. Con le festività, infatti, si corre il rischio di non trovare sempre fondi disponibili agli sportelli. Per tale ragione, onde evitare corse inutili, fare un piccolo prelievo in anticipo aiuta e non poco.

Solitamente, quando lo sportello automatico è fuori servizio, sarebbe comunque buona pratica, recarsi in un altro più vicino nella stessa zona sempre per il discorso delle carenti disponibilità di credito potenzialmente riscontrabili.

Si sa, prelevare dei soldi in contanti non è solo per fare spese o regali. Infatti, in quei casi, sappiamo bene che si può tranquillamente pagare con il POS nel negozio di riferimento. Ma allora, perché avere diversi contanti in tasca? Svelato l’arcano.

Prelevare contanti per le festività natalizie

Durante il periodo natalizio, da Nord a Sud, in Italia ci sono diverse ma belle abitudini. Radunarsi con amici e familiari, diventa d’obbligo e, ancor di più, poter giocare con i simboli cult del Natale: tombola, mercante in fiera e tanti altri.

Ma non solo, i nonni che devono fare i regali ai propri nipoti, preferiscono dare loro una somma di denaro in contanti in modo da poter spendere il tutto nel miglior modo possibile. Ora, però, sembra che ci sia una truffa che sta colpendo tanti italiani.

Truffa del bancomat, se stampi la ricevuta il Natale lo passerai per strada e senza un euro

Quando ci rechiamo a prelevare del denaro in contanti presso uno sportello ATM, sarebbe meglio non stampare la ricevuta. Ciò, come saggiamente ci ha illustrato anche Money.it, si rivela essere un’arma letale a favore dei truffatori.

Tutte quelle ricevute ATM stampate, infatti, contengono informazioni molto importanti. Ci sono dei dettagli di molto personali come il saldo, ma non solo. Anche altre informazioni legate al numero di conto corrente e della carta che sarebbe meglio non lasciare in giro. Preferire il tasto ‘non voglio la ricevuta’, è anche un gesto d’amore nei confronti dell’ambiente. Se si ha la possibilità di controllare il proprio saldo home banking, perché sprecare carta? Ecco, utile e dilettevole si incontrano sulla giusta strada.