Giorgetti ti riempie di soldi se guidi la macchina: 3434€ immediati | Basta indicare l’IBAN

Giorgetti ribadisce le priorità della manovra finanziaria in vista dell’imminente 2025 in un paese fragile economicamente.

In un momento di forte crisi economica come questo, praticamente la metà delle risorse della manovra, ben 18 miliardi su 28, sono destinati a incrementare gli stipendi di chi guadagna fino a 40 mila euro l’anno.

E’ dunque la misura principale di tutto il disegno di legge di bilancio, ha sottolineato nel mese di novembre il ministro Giancarlo Giorgetti di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il ministro più volte nei suoi discorsi ha spiegato che è evidente che nei cittadini è cresciuto un forte senso di risparmio, piuttosto che di consumo.

Questo è indice della forte precarietà avvertita dagli italiani che necessitano di essere protetti in questo periodo di crisi economica, così prepotente nei loro confronti.

Legge 104 e tutele ai disabili

Tutti sanno che la legge più importante per l’integrazione sociale e l’assistenza delle persone con handicap è la Legge 104 del 1992 che prevede numerose agevolazioni sia per il disabile che per i familiari che lo assistono.

Questa tutela per le persone più fragili è stata un passo in avanti verso l’inclusione e la solidarietà. Un aiuto per tutti coloro che vivono quotidianamente tutte le difficoltà di assistere una persona disabile e per coloro che a causa di una disabilità, per molto tempo sono stati messi da parte. Avere un sostegno economico, un aiuto per trovare un lavoro e sentirsi autonomi è di grande importanza.

Agevolazioni acquisto auto per il 2025

La possibilità di acquistare un automobile è molto importante per chi ha un handicap ma può guidare o per chi lo assiste ed è il suo caregiver. Tra le agevolazioni previste dalla 104 è prevista anche l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dall’imposta per il passaggio di proprietà. Un benefit importante per queste categorie fragili economicamente.

Tra le novità previste per la legge 104 vi è anche la validità retroattiva dei documenti che attestano la disabilità necessari per ottenere l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un’auto. Resta fermo che per l’acquisto dei mezzi di locomozione, il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto del mezzo. Ovviamente il calcolo deve essere effettuato su un limite di spesa di 18.075,99 euro, quindi la detrazione massima spettante è di 3.434 euro. La legge non ha posto veto sul tipo di veicolo che si può comprare con la 104. Si possono acquistare autovetture senza limiti di cilindrata, sia usate che nuove.