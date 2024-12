Salvini, ecco il bonus Tombola: 260€ immediati sul tuo conto | Basta avere la cittadinanza italiana

Volete sapere qual è il nuovo Bonus Tombola di 260€, soprannominato così dai cittadini? Adesso ve ne parliamo subito.

Le feste sono arrivate e nonostante le varie giornate giocose, passate con amici e parenti all’insegna di mega pranzi e cene, c’è anche un fatto cruciale che fa comunque tremare. Parliamo dell’estratto conto di fine settimana, il quale risentirà molto di queste spese, per non parlare di quelle per i regali.

Alla fine c’è sempre chi si lamenta, ma suvvia, arrivano una volta all’anno e per quei pochi giorni di allegria, il budget si può anche intaccare. A maggior ragione, bisognerebbe iniziare a pensare di più a fare pensierini, piuttosto che maxi regali costosi, i quali saranno dimenticati o riciclati il giorno dopo.

Detto ciò, pare che anche il nuovo governo attuale della Meloni, Salvini and company, potrebbero farvi un regalo, soprannominato da molti come il, Bonus Tombola di 260€. Cerchiamo di capire esattamente di cosa stiamo parlando.

I nuovi bonus della Legge di Bilancio 2025

La nuova Legge di Bilancio 2025 non è ancora stata ufficializzata ma pare che non dovrebbe mancare ancora poi molto, visto che comunque entro il 31 dicembre, dovremmo sapere qualcosa, nel bene o nel male. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, ma dai rumors, sono parecchi i punti che potrebbero interessare i cittadini.

Come leggiamo da FanPage, i quali hanno riportato tutte le novità che dovrebbero approdare con il 2025, si parla nuovamente di bonus ristrutturazioni e i vari incentivi edilizi, così come il nuovo bonus elettrodomestici, fino ad arrivare ai bonus famiglia, ai nuovi nati, ai congedi parentali e così via. Insomma, vale la pena leggere le novità nei minimi dettagli, soprattutto quelli che potrebbero portarvi svariati benefici.

Il Bonus Tombola di cui tutti parlano

Cosa vuol dire che potrebbe arrivare il Bonus Tombola di 260€, redatto dal governo Meloni, Salvini and company? Questa ilarità è dovuta al fatto che questa novità dovrebbe arrivare con l’anno nuovo, allo scoccare della mezzanotte, quando gli italiani tra una fetta di panettone e l’altro, aspettano il grande conto alla rovescia, con la mega tombolata di famiglia.

Detto ciò, questo discorso è dovuto dal fatto che con le nuove modifiche della nuova Legge di Bilancio 2025, quei 260€ del taglio dell’Irpef saranno usufruibili da tutti, anche da tutti coloro che hanno un reddito superiore ai 50mila euro, categoria finora esclusa da questo beneficio, rispetto alle fasce più basse. Attendiamo quindi di scoprire quali saranno le nuove agevolazioni ma anche i nuovi aumenti che la Notte di San Silvestro porterà nelle nostre vite.