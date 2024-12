Carte da regalo, non le buttare nel cestino: ti fanno risparmiare una barca di soldi | Come riciclarle al 100%

Natale è passato e avrete avuto molti regali da scartare se siete stati buoni. Non buttate la carta, vi può essere molto utile.

La parola d’ordine per il nuovo stile green che bisogna adottare è non sprecare nulla, quindi dovete assolutamente armarvi di ingegno per salvare il pianeta.

Per esempio a Natale, tutta la carta da regalo che verrà ammonticchiata dopo aver scartato i regali, può essere portata a nuova vita e voi potrete anche risparmiare.

Non immaginate nemmeno quanto si possa fare con un po’ di creatività. E’ il modo migliore di scoprire un lato di voi stessi che vi darà molta gioia e soddisfazione.

Quindi prendete nota per qualche piccolo trucco di creatività che renderà giustizia alla carta da regalo.

Arte del riciclo

Per farvi un esempio banale, se siete attenti e accorti e non stracciate in mille pezzi la copertura del vostro dono, potreste fare cose molto interessanti.

La più semplice è creare biglietti di auguri. Potete, se non siete particolarmente artistici, fare dei normali biglietti a forma di rettangolo e legarli con del nastro rosso come se fossero delle pergamene. Se, invece, volete, essere più creativi su You Tube ci sono tantissimi tutorial per dare delle forme particolari al vostro biglietto. Basta solo avere pazienza.

Come riutilizzare la carta da regalo

Con una bella carta da regalo fantasiosa si possono rivestire le scatole dei ricordi, per riporvi dentro tutto ciò che si ha di più caro. Basta tagliare la carta a seconda della misura della base della scatola, incollarla con della colla vinilica all’interno della stessa ed attendere che si asciughi.

Con la carta regalo, facendovi aiutare dai bambini, si possono costruire delle fantastiche bamboline e passare un pomeriggio meraviglioso.

Dovete solo procurarvi 4 tipi di carta regalo diversa e ricavatene diversi triangoli e quadrati. A questo punto, prendete una sfera di legno e incollatela su un bastoncino dello stesso materiale. Con un pennarello rosso e nero disegnate occhi, naso, bocca e tutto ciò che volete.

Successivamente, con i rettangoli e i quadrati che avevate tagliato, rivestite il bastoncino e realizzate magari dei piccoli mantelli.

Con la carta potete creare anche la capigliatura o dei copricapo per le bamboline, oppure se volete un lavoro artigianale molto carino potete usare dei fili di lana. Un altro utilizzo pratico è quello di foderare i cassetti come facevano le nostre nonne. La carta protegge il legno da eventuali posate bagnate o elementi sporchi che potrebbero danneggiare i mobili.