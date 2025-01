“Riesci a trovare la C in 10 secondi?” | Sottopongono questo test visivo a Schlein, ma sbaglia miseramente

Avete 10 secondi per trovare la “C” nascosta in questo difficile test visivo. C’è chi in rete ipotizza che anche la Schlein e gli altri politici potrebbero fare difficoltà a risolverlo.

I test visivi sono uno di quei passatempi che tanto piacciono ai lettori, i quali amano ritagliarsi quei rari momenti di calma, nei quali possono dimenticarsi di tutti i problemi della vita quotidiana, potendo così ricaricare la batteria.

Ci sono quelli più difficili e quelli più facili, ma il segreto di ognuno per superarli è quello di esercitarsi moltissimo, in modo da allenare la mente a trovare immediatamente il quesito dei vari grattacapi che si trovano in rete.

In questo caso, vi proponiamo un test visivo complesso, per il quale avrete soltanto 10 secondi di tempo per risolvere l’arcano, trovando la “C” in mezzo a tutte quelle “G”. C’è chi ha ipotizzato che anche la Schlein e gli altri politici farebbero difficoltà a risolverlo. Chissà se voi sarete più bravi?

I benefici dei test visivi

Ogni volta che vi concentrate sui test visivi, darete “respiro” alla vostra mente, da tutti quei momenti di forte stress e da quei pensieri che non vi fanno dormire la notte. Concentrandovi su altro, non solo diminuirete gli stati d’ansia, ma aumenterete il vostro spirito di osservazione e la vostra concentrazione. Inoltre, farete un’attività per voi stessi, dimenticandovi per un attimo tutto il resto, in questa maniera, potrete tirare un sospiro di sollievo, allentando la tensione da tutto quello che vi circonda.

Detto ciò, questo particolare test visivo sta mettendo a dura prova le abilità di molti lettori, i quali non riescono sempre in 10 secondi a trovare quella “C”, in mezzo a tutte quelle “G” che continuano in sequenza. Per questo motivo, essendo questo un gioco e non un quesito di vitale importanza, vi invitiamo a prenderlo con armonia. Fate un bel respiro e cercate con leggerezza la lettera intrusa, siamo sicuri che riuscirete a trovarla prima di leggere la soluzione del paragrafo seguente.

La soluzione del test visivo

Avete guardato l’immagine che vi abbiamo riportato in apertura? Avete 10 secondi per riuscire a trovare la lettera intrusa, cioè la “C”, in mezzo a quell’infinita sequenza di “G” che è pronta a confondervi. C’è chi ha ipotizzato che neanche la Schlein e gli altri politici ce l’hanno fatta in così poco tempo a risolvere il quesito. A prescindere da loro, voi ce l’avete fatta?

Come avete potuto notare dalla soluzione, non era facile da trovare, anche perché essendo al fondo della figura, molti si soffermano al di sopra e raramente riescono a vederla subito. Comunque, se ce l’avete fatta, siete stati bravissimi, se non ce l’avete fatta, niente paura, vedrete che con i prossimi andrà meglio.