Gratta e vinci, questo maranza napoletano ha inventato il “LEGGI-CODICE” | Individua i biglietti vincenti

Qual è questo trucco di cui tutti parlano, spiegato da un utente di Napoli? Esiste veramente il “Leggi-codice” per individuare i biglietti vincenti?

Il sogno, nonché visione romantica, che molti utenti hanno nei confronti del gratta e vinci è lungo di decenni. A tutti piacerebbe per una volta essere l’eccezione e non la regola, vivendo quel colpo di fortuna che in tanti aspettano.

Un giorno per caso, entrate dal vostro tabaccaio di fiducia, prendete un gratta e vinci da pochi euro e vi trovate una cifra esorbitante da portare a casa. Non sarebbe bello? Purtroppo non capita spesso, capita ovvio, ma di rado. Per questo motivo, nulla vi vieta di provarci e sperare, ma non riversate la vostra speranza di migliorare la vostra vita su questo sistema dalla bassa probabilità di vittoria.

Per farvi capire quanto, le persone nutrono grosse aspettative da questo modo di incrementare le proprie entrate in “maniera facile”, diciamo così, c’è un rumors che sta spopolando sui social. Veramente un utente di Napoli ha inventato il “Leggi-codice” per trovare i biglietti vincenti?

Le credenze sul gratta e vinci

Il gratta e vinci infonde molta speranza nelle persone, le quali sperano sempre di vincere, grazie alla moneta fortunata che gli farà scoprire, sotto quello strato argentato, quei numeri vincenti che dovrebbero rivoluzionare la vita economica di molti. Come dicevamo, finché vedete questa pratica come un hobby, quindi una o due volte a settimane, nulla vi vieta di tentarci, ma fate attenzione perché il gioco d’azzardo, qualunque esso sia, ovviamente legale, crea dipendenza. Non sprecate il vostro stipendio in questa pratica che si basa sulla probabilità, non rovinatevi per un pezzo di carta.

Detto ciò, le credenze popolari su questo metodo di vincita sono molteplici: c’è chi è convinto che il tabaccaio sappia in anticipo quali sono i biglietti vincenti, chi sospetta che per ogni stecca di gratta e vinci che arrivano ce ne sia sempre uno o più vincenti, chi sostiene addirittura che vengano applicati dei piccoli fori su quelli vincenti e così via. Dal numero ridotto di vincite è palese intuire come queste affermazioni possano tranquillamente essere inserite nel tema: bufale. Non credete?

Il metodo del “Leggi-codice”

Da un po’ di giorni a questa parte, come succede poi tutti gli anni verso la fine di dicembre, la speranza di poter iniziare l’anno nuovo con un gruzzoletto in più, fa gola a tutti quanti. Così si è sparsa la voce di questo fantomatico trucco “Leggi-codice”, secondo il quale con il laser, sarebbe possibile individuare i biglietti vincenti del gratta e vinci. Un utente di Napoli ha rivelato questa notizia, che in realtà circola da anni e viene detta puntualmente da cittadini italiani da nord a sud e anche all’estero. Quindi in primis, basta con questi stereotipi sulle varie regioni italiane, i bravi e i cattivi ci sono ovunque.

Secondo, ci spiace annunciarvi che anche questa notizia è una mera bufala, per cui, non dateci troppo peso. Piuttosto, se volete, ogni tanto giocate come fanno tutti un gratta e vinci, per divertimento però, senza riversare troppe aspettative su quel tagliando lucido.