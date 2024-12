Dichiarazione dei redditi, ecco il BUONO MELONI: la prossima ti esce praticamente gratis | Grosso regalo

Cosa vuol dire che grazie al “Buono Meloni”, durante la prossima dichiarazione dei redditi non dovrete pagare nulla? Cerchiamo di capirci meglio.

Non è facile stare dietro a tutte le novità che ogni governo introduce nella vita del cittadino. Ognuno dovrà tenere in considerazione non solo le normali spese, bollette, tasse ma anche agevolazioni previste a livello collettivo o comunque in base alla propria fascia di reddito, ma anche per un altro contesto.

Questo si riferisce al fatto se siete lavoratori dipendenti, autonomi o pensionati. Insomma, c’è talmente tanto da sapere che non si finisce mai di imparare, per questo motivo sarebbe meglio farsi seguire dai professionisti del settore.

Tra le varie notizie che stanno circolando in questi ultimi giorni dell’anno c’è quell’agevolazione considerata da molti come “Buono Meloni“, considerato un vero e proprio regalo durante la dichiarazione dei redditi.

Chi è esonerato dal versare l’acconto dell’Iva 2024

Prima di svelarvi qual è questo fantomatico “Buono Meloni“, di cui vi parleremo a breve, volevamo trattare un argomento che interessa una buona fetta di popolazione, cioè tutti coloro che dovranno versare l’acconto dell’Iva adesso a dicembre 2024. Per chi sarà in procinto di pagarlo, dovrà compilare l’apposito spazio nel canonico F24, ma voi lo sapete quali sono gli esonerati a questo pagamento?

Non dovranno pagarla tutti coloro che hanno cessato l’attività (anche per decesso), entro il 30 novembre (se mensili) o il 30 settembre (se trimestrali) o chi ha iniziato l’attività e ancora per tutti coloro che hanno chiuso il periodo d’imposta con un credito e per chi prevede di chiudere la contabilità Iva con un’eccedenza detraibile per l’imposta. Inoltre ci sono anche alcune categorie di esonerati in base alla tipologia di attività che non dovranno pagarlo, come riportano da money.it.

Il Buono Meloni presente nella dichiarazione dei redditi

Voi sapete che c’è “un regalo” considerato da molti come “Buono Meloni” che vi aiuterà molto durante la dichiarazione dei redditi? Stiamo parlando di tutti i titolari di partita Iva che dovrebbero versare un acconto inferiore ai 103,29 euro, i quali saranno esonerati da questo versamento.

Sicuramente una piccola “boccata d’aria fresca” viste tutte le scadenze che normalmente i lavoratori autonomi devono considerare nei loro pagamenti annuali. Ricordatevi di parlare sempre con il vostro commercialista in quanto c’è una parte di questi versamenti che potrà essere dilazionato, per aiutarvi a pagare tutte le varie imposte senza cadere purtroppo nella morosità, che sappiamo benissimo non essere uno scenario idilliaco per i lavoratori.