Ecco il posto fisso dei posti fissi: una scrivania, un computer e 25mila euro all’anno | Basta il diploma

Chi lo ha detto che per lavorare non sia abbastanza un diploma? Ecco l’occasione della tua vita: candidati e guadagni subito.

Negli ultimi anni sono davvero in tanti i giovani che preferiscono non proseguire gli studi universitari e immergersi in toto nel mondo del lavoro.

C’è, invece, chi riesce a conciliare il tutto e intraprendere una brillante carriera lavorativa senza mettere da parte libri, dispense e appunti vari. Infatti, con le Università Telematiche sempre più presenti sul nostro territorio, risulta più semplice combinare le ore di lavoro con lo studio.

In altri casi, però, c’è anche chi non ha così tanta voglia di studiare o chi, invece, non può permettersi di proseguire gli studi perché il costo della vita risulta essere piuttosto alto.

Nonostante le varie agevolazioni economiche, tasse scontate, rateizzate e scorporate, se si è senza voglia di studiare, l’Università è meglio lasciarla da parte e cercare un lavoro.

Offerte di lavoro importanti: basta solo il diploma per candidarsi

Ora sembra che ci sia una grande occasione di immergersi nel mondo lavorativo, con un contratto di tutto rispetto, anche solo con il diploma di scuola superiore. Non si tratta di una burla o di avere la sensazione di aver letto male l’informazione, è proprio così.

Per potersi candidare basta davvero solo questo titolo di studio e non ci sono limiti di età. Se si è interessati ad avere maggiori informazioni e ricevere dettagli salienti in merito, nell’ultima parte dell’articolo sarà possibile scoprire come procedere con l’inoltro della candidatura.

Il posto fisso dei posti fossi: ecco come candidarsi per guadagnare 25mila euro all’anno

Stando a quanto riportato da concorsando.it, è in arrivo una grande opportunità di lavoro nel mondo dell’informatica. Sarebbe davvero deleterio perdersi il Concorso ARCS Udine Assistenti Informatici 2024. Sono messi al bando ben 7 posti a tempo pieno e indeterminato. Chiaramente, le varie posizioni sono elargite nelle varie aziende del Servizio Sanitario Regionale della regione in essere.

Le domande scadono il 2 gennaio 2025 e per poter partecipare, oltre al diploma, bisogna godere dei diritti civili e politici, idoneità fisica e cittadinanza italiana o equiparata. Nel bando ci sono anche riserve sia per le categorie protette che per i volontari delle Forze Armate. Le prove da sostenere sono ben tre: scritta, pratica e orale. Per poter inoltrare la propria candidatura, bisogna collegarsi qui arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it e procedere con l’invio online in quanto è l’unica modalità consentita.