Bolletta, torna l’autolettura: se non la compili ti arrivano 1000€ da pagare | Scadenza a breve

Cosa vuol dire che se non compilate questa autocertificazione, dovrete pagare una sanzione parecchio alta? La scadenza per questa “bolletta” è a breve.

La vita evolve e con essa anche la burocrazia e le varie pratiche che ogni cittadino deve affrontare, dal pagamento di una semplice bolletta, fino ad arrivare alla modalità di autenticazione sul portale dell’INPS.

Per questo oggi vogliamo ricordarvi che per pagare quella “bolletta” dovrete necessariamente compilare l’autocertificazione, la scadenza è prevista a breve e in caso di mancato pagamento, potreste dover pagare una multa decisamente alta.

Cosa sappiamo in merito a questa nuova direttiva

Prima di svelarvi di quale autocertificazione parliamo, dobbiamo fare un passo indietro e fare una precisazione per tutti coloro che non ne erano a conoscenza. Voi lo sapete cos’è la comunicazione Enea? Questa comunicazione altro non è che una pratica fondamentale da sostenere se si vogliono ottenere i benefici fiscali relativi “ai bonus di efficientamento energetico, ristrutturazione o adeguamento antisismico”, come rivelano da money.it.

Questa procedura è fondamentale per poter comunicare lo stato di avanzamento e la finale realizzazione, secondo ovviamente la normativa vigente, per quanto riguarda il miglioramento grazie al risparmio energetico. La comunicazione Enea si effettua sia per l’Ecobonus, che per il Bonus Casa e per il Superbonus. Attenzione però, perché dal 2025, secondo la nuova Legge di Bilancio, saranno diverse le modifiche anche in questo settore, per questo motivo dovreste informarvi bene, su cosa potrete ottenere queste detrazioni, in quanto molte non saranno più attive, come per esempio l’installazione della caldaia a gas.

Senza autocertificazione si dovrà pagare la mora

Adesso che avete capito cos’è la comunicazione Enea, dovrete necessariamente praticare l’autocertificazione per ottenere la detrazione fiscale in merito a questa “bolletta” che avete pagato, se non volete dover versare una multa salata per poter provare comunque a beneficiare di questo sconto.

Avrete quindi 90 giorni da quando avrete finito i lavori per comunicare questa autocertificazione, attraverso il portale ufficiale per la comunicazione Enea. Seguite le direttive che trovate anche sul sito di money.it, in modo da sapere come procedere e soprattutto per cosa e per quali tipi di lavoro. Badate bene che in assenza di questa documentazione, potreste dover pagare una mora per poterla redigere in ritardo, per non parlare dei problemi con l’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.