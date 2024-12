“Mi hanno bonificato 1380€ ma non ne sapevo nulla” | INPS, arrivano i bonifici: ecco la lista dei fortunati

Cos’è quel bonifico di 1380€ che arriverà con l’anno nuovo direttamente dall’INPS a una particolare lista di fortunati? Ve lo spieghiamo noi.

La nuova Legge di Bilancio 2025 sarà ufficiale (in teoria) entro pochi giorni, in quanto dal 1° gennaio 2025 finiranno tutte le varie agevolazioni, bonus e direttive attive quest’anno, le quali saranno sostituite dalle nuove disposizioni del governo Meloni.

Saranno molteplici le novità, oltre alle varie tasse da pagare e rincari da sostenere, ci saranno svariati aiuti verso le famiglie con figli, soprattutto in età scolare. Si passa dal bonus per i libri a quelli per merito, fino ad arrivare a quello per la maggiore età, dove si otterrà una carta per acquistare beni inerenti al proprio acculturamento personale.

Tra i vari aiuti in arrivo, ci sarà anche questo bonifico di 1380€ che arriverà direttamente dall’INPS che lascerà in molti senza parole. Ecco chi saranno i fortunati che se lo vedranno accreditare.

Alcuni aiuti che bisognerebbe necessariamente conoscere

In questa prossima Legge di Bilancio 2025, non ci saranno solamente i bonus per le famiglie e i bambini piccoli, ma sono state contemplate anche agevolazioni per i pensionati, i lavoratori e chi acquista la prima casa. In merito alla prima categoria, non tutti sanno che superati i 60 anni, sono svariati gli aiuti che ogni cittadino potrà ricevere. In primis, l’esenzione del ticket per le visite e l’acquisto dei farmaci.

In questo caso, in teoria non dovreste fare nulla, in quanto l’esenzione scatta in automatico, una volta che il sistema visiona la vostra età. Inoltre dovrebbe essere presente nel bonus over 60, l’esenzione anche per il pronto soccorso, nel momento in cui la vostra prestazione rientrasse nel codice bianco e infine, grazie alla Carta servizi, gli over 65 avranno uno sconto del 5% in farmacia, nonché il controllo del peso e della pressione totalmente gratuiti.

Il bonifico tanto atteso emesso dall’INPS

Tra le varie agevolazioni che dovrebbero arrivare dal 1° gennaio 2025, inserite all’interno della prossima Legge di Bilancio, sappiate che si parla anche di un bonifico di un importo massimo di 1380€ versato dall’INPS a questa categoria di beneficiari. Fortunati o meno non si sa, dipende dai punti di vista, in quanto a ottenerlo saranno gli over 80 con un ISEE inferiore ai 6000 euro che necessitano di assistenza.

Questa prestazione universale potrà essere richiesta da chi è già titolare dell’indennità di accompagnamento. Questi soldi potranno essere utilizzati sia per pagare chi presta assistenza sia per acquistare servizi e contratti vari. Inoltre se la persona anziana non è più autosufficiente, potrà beneficiare anche del bonus badante.