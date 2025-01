Canone RAI, esentati gli italiani: se hai questo codice sulla patente non paghi più niente | Così è deciso

Se avete questo codice sulla patente, non pagate più il canone RAI, ecco come ottenere l’esenzione.

A prescindere dalle proteste varie, il canone RAI bisogna pagarlo, in quanto più che essere un pagamento per guardare i canali dell’emittente di Stato, è una specie di tassa per chi possiede un televisore. Questa precisazione è stata d’obbligo quando in molti hanno contestato il fatto di non guardare nessun canale di proprietà della Rai.

Ebbene, se avete un televisore dunque, dovrete pagare la tassa direttamente dalla bolletta dell’elettricità. Inoltre, se nel 2024 gli italiani hanno ricevuto un piccolo sconto, pagando il canone annuo 70 euro, dal 2025 l’importo è tornato quello di sempre, cioè 90 euro a famiglia.

Se avete però questo codice sulla patente, sappiate che potrete ottenere l’esenzione del canone Rai. Finalmente potrete smettere di pagarlo, ecco come fare.

L’esenzione del canone Rai

Soltanto in alcune circostanze potrete ottenere l’esenzione del canone Rai e tra l’altro, se pensate di averne diritto, avrete tempo fino al 31 gennaio per poter fare domanda. Dunque, a non pagarlo saranno tutti coloro che non posseggono un televisore in casa, i titolari di un negozio che vendono o ancora riparano i televisori, i diplomatici e i militari stranieri e italiani della NATO.

Oltre a questi, c’è anche un’altra condizione che vi permette di guardare la televisione senza dover più pagare e la dicitura necessaria la trovate anche sulla vostra patente di guida. Siete curiosi di sapere qual è?

Sulla patente il codice per non pagare il canone Rai

Come avete letto anche nel paragrafo precedente, sono diversi i casi, grazie ai quali potreste ottenere l’esenzione del canone Rai. Tra i vari ce n’è anche un altro e per sapere se ne fate parte, dovrete guardare la vostra patente, oppure la carta d’identità e ancora la vostra tessera del codice fiscale.

Parliamo del vostro anno di nascita. Se avete compiuto 75 anni e avete un reddito annuo di 8000 euro potrete evitare di pagare il canone. Dovrete come vi dicevamo prima, inoltrare la documentazione di richiesta di esonero entro il 31 gennaio per non pagare tutto l’anno o entro il 30 giugno per evitare di pagare i restanti 6 mesi. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate troverete i moduli adibiti proprio a questa richiesta. Ricordatevi inoltre che per tutti coloro che non sarà prevista questa esenzione, pagheranno i 90 euro divisi a rate nelle varie bollette dell’elettricità, spalmati quindi in 10 rate a 9 euro al mese, escludendo appunto i mesi di novembre e dicembre.