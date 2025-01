Pagate 180 euro e state zitti | ENEL, supposta di inizio anno: è in arrivo la raccomandata temutissima

Con l’anno nuovo arriva l’aumento di 180 euro da parte dell’Enel e non solo. Attenzione a quella raccomandata molto temuta.

Il 2025 è da poco arrivato e con esso tanta speranza da parte dei cittadini i quali sperano di poter vivere un anno di pace (soprattutto) e assestamento economico. C’è sempre grande aspettativa ogni Capodanno, in quanto si dice addio a un anno magari non proprio felice e si spera nella clemenza di quello appena giunto.

Purtroppo lo sappiamo bene però, non sempre queste aspettative corrispondono poi alla realtà, in quanto si parla già da parecchie settimane di rincari che arriveranno in questo nuovo anno. Inoltre possiamo definire questo anno come l’inizio del cambiamento che vedremo nei prossimi anni in svariati settori.

Tra gli aumenti che tanto spaventano c’è anche quello riferito a questo nuovo pagamento di 180 euro da parte dell’Enel e di tutti gli altri. La raccomandata arriverà a breve e in molti tremano quando suonano al loro citofono.

L’anno del cambiamento

Il 2025 è stato definito da molti come l’anno che darà inizio al cambiamento, in quanto sono svariate le modifiche di cui si parla da parecchie settimane. In primis, l’avvio della nuova Legge di Bilancio la quale porterà con sé benefici ma anche pagamenti e rincari in determinati settori. Inoltre si inizia a parlare in maniera più massiccia di quello che potrebbe succedere per quanto riguarda le automobili, per le quali si avvicina sempre di più la data per cui diesel e benzina saranno soltanto un ricordo.

Inoltre, c’è tutto il discorso in merito al gas, tasto molto dolente in questi ultimi tempi. Sappiamo bene cosa sta succedendo nel mondo, guerre e restrizioni varie che non fanno presagire nulla di buono se non dovesse avvenire un miracolo. Per questo si sta già parlando di aumenti di questa materia prima, per non parlare di soluzioni alternative, come per esempio la sostituzione della caldaia a gas con la pompa di calore. Anche in questo settore ci stiamo avvicinando sempre di più alla data in cui il gas non potrà più essere usato né per il riscaldamento né per cucinare.

La bolletta che peserà sulle spalle di molti

Tra i vari rincari, la notizia che dal 2025, l’Enel e tutti gli altri gestori del mercato libero porteranno un aumento consistente nelle case degli italiani sta facendo presagire che questo nuovo anno non sarà prospero come speravano in molti.

Come rivelano da rainews.it: “Nel mercato libero la spesa di una famiglia passerà dagli attuali 1.744 euro annui a 1.920, con una crescita del 176 per cento…”. Quei 180 euro circa di aumento peseranno parecchio, così come gli altri aumenti in merito all’energia elettrica che come rivelano da Arera, in quanto nel primo trimestre di questo 2025 ci sarà un rincaro del 18% in bolletta. Quindi se ricevete ancora le bollette in cartaceo, preparatevi a tremare quando suonerà il postino.