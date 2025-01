Bolletta al 50%: ecco il trucco dello smartphone per risparmiare la metà | Ti basta quest’applicazione

Se volete risparmiare in bolletta il 50% dei costi, grazie al trucco dello smartphone, risparmierete la metà. Basta un’applicazione e il gioco è fatto.

Preparatevi perché il 2025 sarà l’anno in cui i costi in bolletta saliranno in maniera abbastanza spedita, non soltanto per l’elettricità, ma anche per il gas e così via. Tutto questo per via di un discorso di incertezze geopolitiche internazionali.

Non è facile risparmiare, soprattutto in vista di un rincaro che potrebbe limitare di molto la vostra autonomia familiare, andando a intaccare il vostro budget, più di quello che avevate preventivato.

Per questo per limitare i costi del 50%, potreste usare il trucco dello smartphone risparmiando la metà. Vi basterà questa applicazione e vedrete i risultati.

Gli elettrodomestici che consumano di più

La lavastoviglie, la lavatrice, l’asciugatrice, lo scaldabagno, il condizionatore e così via, sono solo alcuni degli elettrodomestici che consumano più di tutto, anche perché il loro utilizzo è frequente. È stato constatato come una famiglia su due abbia in casa almeno la lavatrice e l’asciugatrice e che faccia almeno un lavaggio al giorno di entrambi. Questo perché oggi giorno, a queste comodità è difficile rinunciarci, soprattutto perché diminuiscono i tempi di pulizia per le famiglie che lavorano dalla mattina alla sera.

Nessuno vi dice di doverci rinunciare, bensì seguire qualche piccolo accorgimento, come per esempio acquistare elettrodomestici soltanto ad alta efficienza energetica, farli partire soltanto a carico completo e usare programmi Eco, in modo da risparmiare e avere un basso impatto ambientale.

Il risparmio in bolletta grazie allo smartphone

Cosa vuol dire che si può risparmiare anche il 50% in bolletta grazie al trucco dello smartphone? Grazie a questa applicazione risparmierai la metà. In pratica, come consigliano gli esperti, sarebbe indicato accendere la lavastoviglie e tutti gli altri elettrodomestici ad alto consumo, possibilmente nelle fasce orarie più economiche, qualora aveste attivato con il vostro gestore la tariffa bioraria o trioraria.

Lo smartphone in questo senso vi viene aiuto per molteplici motivi. Il primo, grazie all’app dell’orologio, potrete impostare la sveglia affinché vi suoni nell’ora più consona per azionare lavatrice, lavastoviglie e così via. La seconda, qualora aveste i dispositivi smart, potreste far partire i vari elettrodomestici, mediante controllo da remoto del vostro telefono, azionando semplicemente il tasto di programmazione dell’app apposita. Ultimo, ma non meno importante, l’orologio del telefono che vi ricorda di programmare il timer della vostra lavatrice per esempio, affinché si azioni a un determinato orario, qualora voi rientraste più tardi dal lavoro.