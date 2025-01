Garfagnana, obiettivo sicurezza: 1 milione e mezzo per le opere pubbliche a Careggine

In Garfagnana l’obiettivo principale è la sicurezza: c’è un milione e mezzo di euro per la realizzazione di opere pubbliche a Careggine.

Buone, anzi, ottime notizie per tutti coloro che abitanti nel territorio del Comune meno popoloso della provincia di Lucca, Careggine.

Sono previste, infatti, diverse opere pubbliche per garantire la sicurezza di tutto il territorio e avviarne la riqualificazione.

È stata stanziata un’ingente somma di denaro per avviare e portare a termine quello che è il programma della Giunta Comunale.

Si tratta del cosiddetto “programma triennale 2025/2027″ appena adottato dal Comune guidato dalla Sindaca Lucia Rossi.

Careggine: al via le opere pubbliche per oltre 1,5 milioni di euro

Il piccolo Comune in provincia di Lucca ha adottato il documento di cui vi abbiamo dato menzione in precedenza, avviando quelle che sono le procedure atte a fare partire tutte le opere pubbliche previste all’interno del suo piano triennale 2025/2027. Si tratta di uno stanziamento di fondi enorme. Pensate che si parla di ben un milione e mezzo di euro per la riqualificazione di tutto il territorio comunale e la sua conseguente messa in sicurezza.

Si tratta davvero di una bellissima notizia per tutti gli abitanti che, a stretto giro, potranno avere dei benefici enormi sia dal punto di vista della bellezza, sia sotto l’aspetto della tutela della sicurezza che si sta rivelando di fondamentale importanza. Scopriamo, allora, insieme, quali sono le opere che saranno avviate tra pochissimo tempo in Garfagnana.

Tre opere pubbliche importanti a Careggine

Sono ben tre le opere pubbliche che saranno messe in cantiere in questo Comune. I fondi stanziati ammontano, per la precisione, a 1 milione 838 mila euro. Poiché si tratta di un piano triennale, il primo lotto di questi soldi ammonta a ben 704 mila euro in questo 2025. La restante parte sarà suddivisa tra il 2026 ed il 2027. La prima importante opera che verrà realizzata riguarda la mitigazione del movimento franoso a Capanne di Careggine. In questo caso, occorreranno ben 998 mila euro.

La seconda opera che sarà oggetto di lavori prevede un budget di 240 mila euro. Si tratta del restauro completo dell’ex edificio Posta che si trova sul territorio della frazione di Isola Santa. Questa frazione, poi, sarà la protagonista indiscussa anche della terza opera pubblica. Ebbene sì, avete capito benissimo. Infatti, il Comune di Careggine ha voluto fortemente il restauro ed il recupero edilizio di questo antichissimo borgo. Il primo lotto funzionale di questi lavori, prevede un esborso pari a 690 mila euro.