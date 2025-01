Aperto il bando per il servizio civile universale: 41 giovani opereranno in Garfagnana

Opportunità per 41 giovani: avviato il Bando per il Servizio Civile - Pexels - Lagazzettadelserchio.it

Opportunità importantissima per ben 41 giovani in Garfagnana: è aperto il Bando del Servizio Civile Universale.

Ci sono ottime notizie per i giovani del territorio della Garfagnana. È stato pubblicato il Bando per il Servizio Civile Universale.

Si tratta di una ghiotta opportunità per ben 41 ragazzi e ragazze che desiderano affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro.

La durata del servizio, come al solito, è di 12 mesi e bisognerà lavorare per 25 ore a settimana. Bisogna, però, fare presto.

Ebbene sì, perché c’é necessità di inviare la domanda entro e non oltre la data stabilita. Scopriamo maggiori notizie.

Servizio Civile Universale: aperto il Bando

Il Bando del Servizio Civile Universale è aperto, ci si potrà candidare solamente online e bisognerà essere provvisti di SPID. Inoltre, la scadenza per l’invio delle domande è stata fissata per il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14.00. Chi ha intenzione di candidarsi, potrà avvalersi sia degli strumenti online per inviare la propria richiesta, sia dell’aiuto della sede di Lucca del Centro Nazionale del Volontariato.

È stato anche diramato il calendario degli incontri che avverranno tutti alle sede del CNV, in Via Alfredo Catalani N°158, tranne l’ultimo, quello previsto per il 28 gennaio e che si terrà in Via delle Trombe N°6, presso la sede di INFORMAGIOVANI. Scopriamo in che modo sarà possibile candidarsi.

41 posti per ragazzi e ragazzi: ecco il Bando del Servizio Civile Universale

Il termine ultimo per l’invio della richiesta di partecipazione al Bando, come già accennato, è stato fissato per il prossimo 18 gennaio alle ore 14.00. Lo si potrà fare online collegandosi al sito domandaonline.serviziocivile.it. Possono parteciparvi tutti i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto la maggiore età, mentre il limite è fissato a 29 anni. Sono diverse le sedi sul territorio interessate dal progetto del centro nazionale per il volontariato.

Chi sarà selezionato lavorerà per 12 mesi consecutivi. L’orario di lavoro settimanale è di 25 ore, mentre la paga mensile è fissata in 507,30 euro. Come già specificato in precedenza, si tratta di una ghiotta opportunità per tutti i giovani garfagnini che avranno la possibilità di interfacciarsi con quello che è il mondo del lavoro e che li vedrà protagonisti nel prossimo futuro. Infine, vi ricordiamo che c’è la possibilità di farsi aiutare nella redazione della domanda, recandosi presso la sede del CNV o di INFORMAGIOVANI, muniti di SPID, curriculum vitae aggiornato, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.