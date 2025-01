10 e Lotto, il trucco di questo statistico napoletano per vincere al 92% | Ti basta seguire i codici

Uno statistico ha trovato il trucco per vincere al 92% al 10&Lotto. Basta seguire questi codici e il gioco è fatto.

Tutti almeno una volta abbiamo sognato di vincere al 10&Lotto. Di giocare e vincere una somma di denaro talmente cospicua da potersi permettere tutto ciò che si desidera.

Tuttavia, ci vuole una fortuna tale per vincere questo tipo di gioco, che la vittoria resta un desiderio recondito.

Tantissime persone giocano al 10&Lotto con la speranza che possano vincere al gioco, ma disilluse, proprio perchè sono convinte che non vinceranno mai.

In realtà però, sembra che ci sia un trucco che permette di vincere al 10&Lotto. Statisticamente è possibile aumentare di molto la probabilità di vittoria, pare di ben il 92%. Il tutto sta nel seguire questo trucco alla lettera.

Non più un sogno ma una probabilità

Il 10&Lotto è un gioco che si basa sulle probabilità, difatti le probabilità di vincita si basano su diversi fattori: sui numeri giocati, sui numeri giocati vincenti e sui numeri oro e doppio oro.

Lo stesso sito della Lottomatica spiega come variano queste probabilità di vincita. Variano innanzitutto in base ai numeri giocati, che se ne possono giocare da 1 a 10, scegliendo tra quelli che vanno da 1 a 90. Variano poi in base ai numeri giocati vincenti, dato che poichè in ogni estrazione del Lotto vengono scelti casualmente 20 numeri, maggiore è la quantità dei numeri selezionati vincenti, maggiore è la vincita conseguente. Variano infine i numeri oro e doppio oro che si tenta d’indovinare all’interno della giocata. Inserire nella giocata i numeri oro e doppio oro consente di raddoppiare il costo della giocata, dando accesso a premi maggiori. In pratica sono tanti i fattori che variano le probabilità di vincita e dimostrano che non è per nulla facile vincere al 10&Lotto. Tuttavia esiste un trucco che permette di aumentare di molto la probabilità di vincita.

Secondo la statistica alcuni trucchetti che aumentano le probabilità di vincita

Statisticamente parlando, non è difficile vincere al 10&Lotto. Lo stesso sito della Lottomatica spiega come aumentare le probabilità di vincita.

Praticamente si effettuano più giocate per più estrazioni consecutive, fino a un massimo di 50 per l’estrazione immediata e ogni 5 o 10 minuti per quella legata al lotto. In questo modo si possono aumentare le probabilità di vittoria fino al 92% e rendere così il desiderio di vincere al 10&Lotto non più un’illusione, ma realtà.